От тут показують порізану руку
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Нед 23 сер, 2020 00:58
От тут показують порізану руку
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 23 сер, 2020 15:52
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 24 сер, 2020 15:50
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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