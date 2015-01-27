RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Фінансові афери та кримінал
/
В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 108109110111>
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 00:58

  Alla77777 написав:У київському офісі “B2B Jewelry” (бул. Лесі Українки 30-В) громадянка Греції спробувала покінчити життя самогубством порізавши собі вени — вона звинувачує компанію у шахрайстві та крадіжці коштів.

От тут показують порізану руку
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8576
З нами з: 19.10.15
Подякував: 529 раз.
Подякували: 569 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 сер, 2020 15:52

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  Долярчик написав:то тільки циферки прийшли


:) :) :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9375
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 625 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 сер, 2020 15:50

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Гарні коменти під деякими роликами :mrgreen:
Зображення
Зображення
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8576
З нами з: 19.10.15
Подякував: 529 раз.
Подякували: 569 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 14:02

Не відходячи від каси: YouControl відстежуватиме фіктивні інвестпроєкти

https://youcontrol.com.ua/news/ne-vidkh ... tproiekty/
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9375
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 625 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 16:27

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Я так понимаю, шараге Гонты пришел конец:
СБУ блокувала діяльність фінансової піраміди, організатори якої привласнили понад 250 мільйонів доларів вкладників

https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-blokuvala ... vkladnykiv
Dobrofey
 
Повідомлень: 977
З нами з: 24.04.09
Подякував: 128 раз.
Подякували: 229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 17:20

  Dobrofey написав:Я так понимаю, шараге Гонты пришел конец:
СБУ блокувала діяльність фінансової піраміди, організатори якої привласнили понад 250 мільйонів доларів вкладників

https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-blokuvala ... vkladnykiv


Служба безпеки України заблокувала діяльність фінансової піраміди B2B jewelry, вкладниками якої стали понад 600 тисяч громадян, а обсяг привласнених коштів становить близько 250 мільйонів доларів. 8)

За період функціонування піраміди, з початку 2019 року, організатори придбали за незаконно отримані кошти один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тисяч доларів США кожний, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно. 8)
jump
 
Повідомлень: 3213
З нами з: 18.08.09
Подякував: 85 раз.
Подякували: 690 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 17:34

Там всё оформлено на "церкви", НКО, и "благотворительные фонды", которые не отчитываются и не платят налогов :)

Кули, "прихожане делали пожертвования", а "церква В2В помогала нуждающимся"

Норм пикничок, давайте новую версию, эта соскамилась. Нужно учесть недоработки этой версии, и запускать новую "пакращенную", юридически более чистую :)

* в этой версии есть к чему доколупаться (использовали ФОПов, благотворительные фонды с неправильными квэдами, etc)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12348
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7107 раз.
Подякували: 3260 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 18:01

Кстати.
Если "михайловцам" всё выплатили, всяким "элитовцам" и прочим "УКО" - тоже. Аркаде - тоже (обещают)

То чем "инвесторы" В2В отличаются? :)

Зображення

?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12348
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7107 раз.
Подякували: 3260 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 18:04

  Вкладчик1234 написав:Кстати.
Если "михайловцам" всё выплатили, всяким "элитовцам" и прочим "УКО" - тоже. Аркаде - тоже (обещают)

То чем "инвесторы" В2В отличаются? :)

Бітубішніки - не проти! :mrgreen:
Можна і коштовностями! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8576
З нами з: 19.10.15
Подякував: 529 раз.
Подякували: 569 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 18:29

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Я думав Гонта - мудріший)))
Зробив таку класну піраміду - все йшло, як швейцарський годиник :)
І так заьупити після карантину!

Раз хотів схлопувати то все, то було ще на карантині "залягти на дно Мальдів" :)
А ні - то не припиняй виплати!!!
Просто, треба було їх розтягнути і чітко заявити(а головне - так і робити), що бла-бла-бла - в зв'язку із пандемією, виплати будуть ЧІТКО йти 2 рази в місяць на БАЛАНС по старих % і 2 рази на місяць можна виводити з балансу на ДЕПОЗИТ 2% всієї суми, яка є на ДЕПОЗИТІ!
Все! Бінго!
І вівці - цілі, і вовки не дуже голодні!

А не вийшовши з карантину, щось мичати, а головне - заморозити всі старі виплати!
Зарубав всіх старих "баранів", які нарощували "золоту шерсть" для пастуха! :)
Дибіл, пілять!
А я думав - він розумний!

Так класно стартанути/все замутити - і так тупарило фінішувати!

Тож, наступні створювачі пірамід, якщо ви це читаєте - вище є готова формула успішного ведення піраміди)))
І, запам'ятайте - якщо схлопувати - то тихо, а головне - раптово! )))
А не мичати і жувати смарклі, як Гонта!

ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ! :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8576
З нами з: 19.10.15
Подякував: 529 раз.
Подякували: 569 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 108109110111>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Призы от "Родинний клуб" ООО "Директ-М Трейд" 1, 2, 3
WiN_NeR » Вів 27 січ, 2015 14:34
29 95267
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 сер, 2019 10:41
anna18savelieva18
Деякі політики обіцяють кредити під 3%. Але хто оплатить "ба
Bobua » Суб 06 жов, 2018 11:38
3 21974
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 тра, 2019 13:13
Bobua
Осторожно мошенники! Или "скупой платит дважды"))
s_ameline » Чет 30 лип, 2015 12:30
4 7066
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 жов, 2016 01:09
Виктор147

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Золото XAU/USD (2981)
27.08.2020 18:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.