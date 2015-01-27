От тут показують порізану руку
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Нед 23 сер, 2020 00:58
От тут показують порізану руку
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 23 сер, 2020 15:52
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 24 сер, 2020 15:50
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 27 сер, 2020 14:02
Не відходячи від каси: YouControl відстежуватиме фіктивні інвестпроєкти
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 27 сер, 2020 16:27
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Я так понимаю, шараге Гонты пришел конец:
Додано: Чет 27 сер, 2020 17:20
Служба безпеки України заблокувала діяльність фінансової піраміди B2B jewelry, вкладниками якої стали понад 600 тисяч громадян, а обсяг привласнених коштів становить близько 250 мільйонів доларів.
За період функціонування піраміди, з початку 2019 року, організатори придбали за незаконно отримані кошти один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тисяч доларів США кожний, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно.
Додано: Чет 27 сер, 2020 17:34
Там всё оформлено на "церкви", НКО, и "благотворительные фонды", которые не отчитываются и не платят налогов
Кули, "прихожане делали пожертвования", а "церква В2В помогала нуждающимся"
Норм пикничок, давайте новую версию, эта соскамилась. Нужно учесть недоработки этой версии, и запускать новую "пакращенную", юридически более чистую
* в этой версии есть к чему доколупаться (использовали ФОПов, благотворительные фонды с неправильными квэдами, etc)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Чет 27 сер, 2020 18:01
Кстати.
Если "михайловцам" всё выплатили, всяким "элитовцам" и прочим "УКО" - тоже. Аркаде - тоже (обещают)
То чем "инвесторы" В2В отличаются?
?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Чет 27 сер, 2020 18:04
Бітубішніки - не проти!
Можна і коштовностями!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 27 сер, 2020 18:29
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Я думав Гонта - мудріший)))
Зробив таку класну піраміду - все йшло, як швейцарський годиник
І так заьупити після карантину!
Раз хотів схлопувати то все, то було ще на карантині "залягти на дно Мальдів"
А ні - то не припиняй виплати!!!
Просто, треба було їх розтягнути і чітко заявити(а головне - так і робити), що бла-бла-бла - в зв'язку із пандемією, виплати будуть ЧІТКО йти 2 рази в місяць на БАЛАНС по старих % і 2 рази на місяць можна виводити з балансу на ДЕПОЗИТ 2% всієї суми, яка є на ДЕПОЗИТІ!
Все! Бінго!
І вівці - цілі, і вовки не дуже голодні!
А не вийшовши з карантину, щось мичати, а головне - заморозити всі старі виплати!
Зарубав всіх старих "баранів", які нарощували "золоту шерсть" для пастуха!
Дибіл, пілять!
А я думав - він розумний!
Так класно стартанути/все замутити - і так тупарило фінішувати!
Тож, наступні створювачі пірамід, якщо ви це читаєте - вище є готова формула успішного ведення піраміди)))
І, запам'ятайте - якщо схлопувати - то тихо, а головне - раптово! )))
А не мичати і жувати смарклі, як Гонта!
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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