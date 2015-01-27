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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 108109110111
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 18:40

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Как так то? Не может быть!
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 18:42

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Долярчик, Вас как самого умного и талантливого спрашивали какой тотал Ваших вложений, сколько из 400% годовых + тело Вы вывели как супер инвестор ? ;) А то что тупой Гонта уже давно в профите мы давно знаем )))))
stm
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 18:44

Да, я тоже хотел спросить вышли ли вы в ноль хотя бы по записям в личном кабинете и получилось ли вывести хоть какие-то деньги?
Спасибо)
Electron
 
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