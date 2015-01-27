Додано: Чет 27 сер, 2020 18:40

Как так то? Не может быть!

Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)

Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня