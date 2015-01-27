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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 108109110111
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 18:40

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Как так то? Не может быть!
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 18:42

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Долярчик, Вас как самого умного и талантливого спрашивали какой тотал Ваших вложений, сколько из 400% годовых + тело Вы вывели как супер инвестор ? ;) А то что тупой Гонта уже давно в профите мы давно знаем )))))
stm
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 18:44

Да, я тоже хотел спросить вышли ли вы в ноль хотя бы по записям в личном кабинете и получилось ли вывести хоть какие-то деньги?
Спасибо)
Electron
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 19:49

  stm написав:Долярчик, Вас как самого умного и талантливого спрашивали какой тотал Ваших вложений, сколько из 400% годовых + тело Вы вывели как супер инвестор ? ;) А то что тупой Гонта уже давно в профите мы давно знаем )))))


Долярчик копійки вкладав 8)

тут були "більш успішні інвестори" :lol:
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 19:57

  jump написав:
  stm написав:Долярчик, Вас как самого умного и талантливого спрашивали какой тотал Ваших вложений, сколько из 400% годовых + тело Вы вывели как супер инвестор ? ) А то что тупой Гонта уже давно в профите мы давно знаем )))))


Долярчик копійки вкладав 8)

тут були "більш успішні інвестори" :lol

Ну хоть ви мене правильно зрозуміли! :D

п. с. Відповідь ДЛЯ ВСІХ!

Я чисто СВІДОМО зіграв в лотерею!
А як всім відомо - за лотерейний квиток ви сплачуєте ЗРАЗУ, а виграш/приз - як повезе!
От і я зіграв у лотерею :)
Квиток майже відбив!
Тим паче, що квиток брав не дорогий! :mrgreen:

(а циферки в кабінеті, то вже є з профітом) :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 20:22

Долярчик
заработали на гривнодепозите, протратитили на б2б. :lol:

Служба безпеки України заблокувала діяльність фінансової піраміди B2B jewelry, вкладниками якої стали понад 600 тисяч громадян, а обсяг привласнених коштів становить близько 250 мільйонів доларів


накрыли как раз перед выбОрами за 2 месяца. 600 тыс человек это не простят зеленой чуме. :mrgreen:
и без того их рейтинг к 25.10 будет мизерный, а так еще -600тыс.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Чет 27 сер, 2020 20:27, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 20:25

Долярчика жалко.
Выбить вот так одним махом краеугольный камень из фундамента продвигаемого им годами продукта.
Смысл всей его жизни теперь потерян :roll:
antey1969
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