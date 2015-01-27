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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Чет 27 сер, 2020 18:40
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Как так то? Не может быть!
Витька 2083706653,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Чет 27 сер, 2020 18:42
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Долярчик, Вас как самого умного и талантливого спрашивали какой тотал Ваших вложений, сколько из 400% годовых + тело Вы вывели как супер инвестор ? А то что тупой Гонта уже давно в профите мы давно знаем )))))
Додано: Чет 27 сер, 2020 18:44
Да, я тоже хотел спросить вышли ли вы в ноль хотя бы по записям в личном кабинете и получилось ли вывести хоть какие-то деньги?
Спасибо)
Додано: Чет 27 сер, 2020 19:49
Додано: Чет 27 сер, 2020 19:57
Ну хоть ви мене правильно зрозуміли!
п. с. Відповідь ДЛЯ ВСІХ!
Я чисто СВІДОМО зіграв в лотерею!
А як всім відомо - за лотерейний квиток ви сплачуєте ЗРАЗУ, а виграш/приз - як повезе!
От і я зіграв у лотерею
Квиток майже відбив!
Тим паче, що квиток брав не дорогий!
(а циферки в кабінеті, то вже є з профітом)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 27 сер, 2020 20:22
Долярчик
заработали на гривнодепозите, протратитили на б2б.
накрыли как раз перед выбОрами за 2 месяца. 600 тыс человек это не простят зеленой чуме.
и без того их рейтинг к 25.10 будет мизерный, а так еще -600тыс.
Востаннє редагувалось Alex2007 в Чет 27 сер, 2020 20:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 27 сер, 2020 20:25
Долярчика жалко.
Выбить вот так одним махом краеугольный камень из фундамента продвигаемого им годами продукта.
Смысл всей его жизни теперь потерян
Додано: Чет 27 сер, 2020 21:00
Все що не робиться - робиться на краще! ;))))
Ірино ви аж не втримались і спеціально(за стіки часу) зайшли, щоб позлорадсвувати/позловтішатись?
Ще б може розумів би зловтішання, якщо б я вклав туди 100 000грн і вивів лише трохи більше 80% - і то не та сума, для фінансового форуму!
А я вклав лише 10 000грн і вивів більше 80% - то залишкова сума, взагалі, ні про що
Так що мимо підколка не дуже)))
Але дякую за комент)) друг пізнається в біді))
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 27 сер, 2020 21:15
Курча, мені це все нагадує всякі Аркади/Укрбуди і інші буд-піраміди
Нє, пілять, будують рік, будують два - ніхто, НІХТО НЕ БАЧИТЬ!!!
- НІХТО НІЧОГО НЕ ЗНАЄ!!!
А, як майже вже збудували - "оооооооо, а кто ето здєлал?"
- "ооооооо, фффсьо треба знести!!! НЕЗАКОННО!!!"
А ДО, ДО ТОГО ДЕ ВИ ВСІ БУЛИ???
- СБУ
- поліція
- різного роду інспеції
Де були їхні очі? В сраці???!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 27 сер, 2020 21:21
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
дибіл не він, а як раз всілякі долярчики що несли йому гроші на позашляховики, ще і всіх зазивали робити те ж саме...сподіваюся теща твоя теж туди вклалася за порадою розумного зятя
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