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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 109110111112
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 23:20

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  Долярчик написав:Дибіл, пілять!
А я думав - він розумний!


скільки має пройти часу щоб прозріли щодо зелепушніка квн-щіка ісказали правду :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 23:22

ДумайТЕ! ©®™

НІХТО з моїх родичів/друзів/просто знайомих через мене НЕ вклались там, так як я НІКОЛИ НІКОГО НЕ ЗАЗИВАВ ТУДИ!

Я завжди просто констатував факти!
І писав думки, що наприклад, якщо вкласти стільки то..... - але нікого я не зазивав :!:
Та й у кожного своя розумна голова на плечах :!:

п. с.
Чекаємо тут на пана Просекутора.
На Київській гілці він появився, то може і тут зайде - розкаже нам про свої вклади туди.
Може нам нарешті тепер відкриє суму інвестицій?
Сума там десь х10, чи х20, чи х50 від моєї :!:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 23:26

  greenozon написав:
  Долярчик написав:Дибіл, пілять!
А я думав - він розумний!


скільки має пройти часу щоб прозріли щодо зелепушніка квн-щіка ісказали правду :)

Ну, як мінімум, я ВЖЕ на найближчі вибори НЕ ЙДУ!!!
Чітко заявляю це на весь форум!

(але, час в Зе ще є виправитись хоч на трошки :) - це припинити війну, ну і хоч трошки покращити життя для пересічних)
ДумаЮ! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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  #<1 ... 109110111112
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