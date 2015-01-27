скільки має пройти часу щоб прозріли щодо зелепушніка квн-щіка ісказали правду
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Чет 27 сер, 2020 23:20
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
скільки має пройти часу щоб прозріли щодо зелепушніка квн-щіка ісказали правду
+50грн !
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Додано: Чет 27 сер, 2020 23:22
ДумайТЕ! ©®™
НІХТО з моїх родичів/друзів/просто знайомих через мене НЕ вклались там, так як я НІКОЛИ НІКОГО НЕ ЗАЗИВАВ ТУДИ!
Я завжди просто констатував факти!
І писав думки, що наприклад, якщо вкласти стільки то..... - але нікого я не зазивав
Та й у кожного своя розумна голова на плечах
п. с.
Чекаємо тут на пана Просекутора.
На Київській гілці він появився, то може і тут зайде - розкаже нам про свої вклади туди.
Може нам нарешті тепер відкриє суму інвестицій?
Сума там десь х10, чи х20, чи х50 від моєї
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 27 сер, 2020 23:26
Ну, як мінімум, я ВЖЕ на найближчі вибори НЕ ЙДУ!!!
Чітко заявляю це на весь форум!
(але, час в Зе ще є виправитись хоч на трошки - це припинити війну, ну і хоч трошки покращити життя для пересічних)
ДумаЮ!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 28 сер, 2020 11:20
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Поважаю
Найкраще рішення для принципового зеленофіла.....
Особливо у світлі того , що у Львові 80% його голосу отримають ЄС з Вартою і Голос з Свободою
Максимум що може зробити будь-який керівник це
покращити умови для того ,щоб пересічні могли покращити собі своє життя самостійно.
За пересічного ніхто/ніколи/нічого робити не буде.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 28 сер, 2020 16:43
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
хоспади, еще для кого-то до сих пор принципиально под какой вывеской (зе, ес, свобода, нацкорпусы всякие, голосы америки, тюлька, ляшко, опзж и т.д.) прячутся подонки и у*** всякие? - да класть они на всех хотели во имя своих карманов. Причем чем дальше - тем больше, сильнее и наглее они на всех кладут.
Политика у нас - это бизнес, ни больше, ни меньше.
Додано: П'ят 28 сер, 2020 17:39
А відколи бізнес почав асоціюватись у вас як щось погане?
У всьому світі ( та й у нас) роблять титанічні зусилля щоб максимальна кількість людей зайнялась бізнесом(власною справою)
Просто в різних політичних партіях ці процеси асоціюються з різними правилами
в путінській росії-забрати маржу від видобутку копалин ,левову частку залишити в сімї(кооператив озеро) мізерну частку перерозподілити між населенням ,але при цьому виставити умову що тільки пуйло на чолі
в лукашенківській Білорусі - пообіцяти росіянам що ввійдеш в склад росії, набрати перференцій і кредитів,але обіцянок не виконати,а вибори фальсифікувати
В Демократів США - вимагати більшого перерозподілу від багатих до бідних
В Республіканців США - не заважати людям ставати багатими
В ЄС Порошенка - максимально наблизити умови і правила України до умов і Правил які діють в ЄС
Опзежопівців-умови/правила наблизити до умов/правил ерефії
в зеленофілів - як гімно в ополонці-все всім ( але в мене не забирати)
Далі продовжувати?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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