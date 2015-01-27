Додано: П'ят 28 сер, 2020 18:49

budivelnik написав: У всьому світі ( та й у нас) роблять титанічні зусилля щоб максимальна кількість людей зайнялась бізнесом(власною справою)

В ЄС Порошенка - максимально наблизити умови і правила України до умов і Правил які діють в ЄС

Опзежопівців-умови/правила наблизити до умов/правил ерефії

в зеленофілів - як гімно в ополонці-все всім ( але в мене не забирати)

Далі продовжувати? У всьому світі ( та й у нас) роблять титанічні зусилля щоб максимальна кількість людей зайняласьВ ЄС Порошенка - максимально наблизити умови і правила України до умов і Правил які діють в ЄСОпзежопівців-умови/правила наблизити до умов/правил ерефіїв зеленофілів - як гімно в ополонці-все всім ( але в мене не забирати)Далі продовжувати?

хоча б для початку намагатися це робити

Я не маю нічого проти бізнесу як такового, але "політичний бізнес" у нас несе тільки шкоду, як мінімум останні 30 років, особливо останні 6-7.У нас сильно наклали титанічні зусилля щоб створити більш-менш комфортні, прозорі чесні умови, щоб максимальна кількість людей зайнялась власним бізнесом і заможнішала (і відповідно, загальні тренди заможнішання у державі йшли догори)От тут-то і воно.Багатьом співвітчизникам за комірне спокійно заплатити у депресивних регіонах (і не тільки) - і то вже велика каменюка з плеч падає.Виглядає дуже сумнівним бездумне та дуже суперечливе "максимальне наближення умов і правил України до ЄС-правил", шкодячи при цьомуінтересам. Пройде ще трохи часу і з такою нинішньою держ.політикою на зпустілій Украіні майже нічого і нікого не залишиться, мабуть. І щодо зеленофілів у владі - так то прямі наслідувачі попередньої політики - різниці майже взагалі не бачу, окрім зовнішних "фантиків" та декорацій.Свою самостійну(при цьому поменше всього цього показового відволікаючого увагу вишиванково-мовного націоналістично-патріотичного пафосу) політику треба вибудовувати,. Там і Донбас з Кримом самі захочуть повернутися назад. Не проросійську, не проєвропейську, не проамериканську, а саме проукраїнську, безпристрастно переймаючи успішні досвіди будь-якої країни у тій чи інший сфері), але таку політику немає кому вибудовувати - таких політсил просто немає на горизонті. А у ЄС був шанс - вони його похерили, другого шансу особисто я давати точно не збираюсь. Найближчі років 10 ходити на вибори, шукати більш красиве та з меншим запахом лайно - це пусте і безглузде витрачання часу, нажаль.Але це все вже немає відношення до цієї темиТому що можна продовжувати безкінечно.