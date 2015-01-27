RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Фінансові афери та кримінал
/
В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 110111112113>
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 23:20

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  Долярчик написав:Дибіл, пілять!
А я думав - він розумний!


скільки має пройти часу щоб прозріли щодо зелепушніка квн-щіка ісказали правду :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9377
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 626 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 23:22

ДумайТЕ! ©®™

НІХТО з моїх родичів/друзів/просто знайомих через мене НЕ вклались там, так як я НІКОЛИ НІКОГО НЕ ЗАЗИВАВ ТУДИ!

Я завжди просто констатував факти!
І писав думки, що наприклад, якщо вкласти стільки то..... - але нікого я не зазивав :!:
Та й у кожного своя розумна голова на плечах :!:

п. с.
Чекаємо тут на пана Просекутора.
На Київській гілці він появився, то може і тут зайде - розкаже нам про свої вклади туди.
Може нам нарешті тепер відкриє суму інвестицій?
Сума там десь х10, чи х20, чи х50 від моєї :!:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 8581
З нами з: 19.10.15
Подякував: 529 раз.
Подякували: 569 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 сер, 2020 23:26

  greenozon написав:
  Долярчик написав:Дибіл, пілять!
А я думав - він розумний!


скільки має пройти часу щоб прозріли щодо зелепушніка квн-щіка ісказали правду :)

Ну, як мінімум, я ВЖЕ на найближчі вибори НЕ ЙДУ!!!
Чітко заявляю це на весь форум!

(але, час в Зе ще є виправитись хоч на трошки :) - це припинити війну, ну і хоч трошки покращити життя для пересічних)
ДумаЮ! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 8581
З нами з: 19.10.15
Подякував: 529 раз.
Подякували: 569 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 11:20

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  Долярчик написав:я ВЖЕ на найближчі вибори НЕ ЙДУ!!!
Поважаю
Найкраще рішення для принципового зеленофіла.....
Особливо у світлі того , що у Львові 80% його голосу отримають ЄС з Вартою і Голос з Свободою



  Долярчик написав:час в Зе ще є виправитись хоч на трошки :) - це припинити війну, ну і хоч трошки покращити життя для пересічних
Максимум що може зробити будь-який керівник це
покращити умови для того ,щоб пересічні могли покращити собі своє життя самостійно.
За пересічного ніхто/ніколи/нічого робити не буде.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23349
З нами з: 15.01.09
Подякував: 186 раз.
Подякували: 2391 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 16:43

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  budivelnik написав:Особливо у світлі того , що у Львові 80% його голосу отримають ЄС з Вартою і Голос з Свободою


хоспади, еще для кого-то до сих пор принципиально под какой вывеской (зе, ес, свобода, нацкорпусы всякие, голосы америки, тюлька, ляшко, опзж и т.д.) прячутся подонки и у*** всякие? - да класть они на всех хотели во имя своих карманов. Причем чем дальше - тем больше, сильнее и наглее они на всех кладут. :?
Политика у нас - это бизнес, ни больше, ни меньше.
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 2408
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1107 раз.
Подякували: 970 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 17:39

  Alex2007 написав:Политика у нас - это бизнес, ни больше, ни меньше.
А відколи бізнес почав асоціюватись у вас як щось погане?
У всьому світі ( та й у нас) роблять титанічні зусилля щоб максимальна кількість людей зайнялась бізнесом(власною справою)
Просто в різних політичних партіях ці процеси асоціюються з різними правилами
в путінській росії-забрати маржу від видобутку копалин ,левову частку залишити в сімї(кооператив озеро) мізерну частку перерозподілити між населенням ,але при цьому виставити умову що тільки пуйло на чолі
в лукашенківській Білорусі - пообіцяти росіянам що ввійдеш в склад росії, набрати перференцій і кредитів,але обіцянок не виконати,а вибори фальсифікувати
В Демократів США - вимагати більшого перерозподілу від багатих до бідних
В Республіканців США - не заважати людям ставати багатими
В ЄС Порошенка - максимально наблизити умови і правила України до умов і Правил які діють в ЄС
Опзежопівців-умови/правила наблизити до умов/правил ерефії
в зеленофілів - як гімно в ополонці-все всім ( але в мене не забирати)
Далі продовжувати?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23349
З нами з: 15.01.09
Подякував: 186 раз.
Подякували: 2391 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 18:49

  budivelnik написав:У всьому світі ( та й у нас) роблять титанічні зусилля щоб максимальна кількість людей зайнялась бізнесом(власною справою)
В ЄС Порошенка - максимально наблизити умови і правила України до умов і Правил які діють в ЄС
Опзежопівців-умови/правила наблизити до умов/правил ерефії
в зеленофілів - як гімно в ополонці-все всім ( але в мене не забирати)
Далі продовжувати?


Я не маю нічого проти бізнесу як такового, але "політичний бізнес" у нас несе тільки шкоду, як мінімум останні 30 років, особливо останні 6-7.

У нас сильно наклали титанічні зусилля щоб створити більш-менш комфортні, прозорі чесні умови, щоб максимальна кількість людей зайнялась власним бізнесом і заможнішала (і відповідно, загальні тренди заможнішання у державі йшли догори) :?: От тут-то і воно. :D Багатьом співвітчизникам за комірне спокійно заплатити у депресивних регіонах (і не тільки) - і то вже велика каменюка з плеч падає.

Виглядає дуже сумнівним бездумне та дуже суперечливе "максимальне наближення умов і правил України до ЄС-правил", шкодячи при цьому національним інтересам. Пройде ще трохи часу і з такою нинішньою держ.політикою на зпустілій Украіні майже нічого і нікого не залишиться, мабуть. І щодо зеленофілів у владі - так то прямі наслідувачі попередньої політики - різниці майже взагалі не бачу, окрім зовнішних "фантиків" та декорацій. :D
Свою самостійну проукраїнську (при цьому поменше всього цього показового відволікаючого увагу вишиванково-мовного націоналістично-патріотичного пафосу) політику треба вибудовувати, хоча б для початку намагатися це робити. Там і Донбас з Кримом самі захочуть повернутися назад. Не проросійську, не проєвропейську, не проамериканську, а саме проукраїнську, безпристрастно переймаючи успішні досвіди будь-якої країни у тій чи інший сфері), але таку політику немає кому вибудовувати - таких політсил просто немає на горизонті. А у ЄС був шанс - вони його похерили, другого шансу особисто я давати точно не збираюсь. Найближчі років 10 ходити на вибори, шукати більш красиве та з меншим запахом лайно - це пусте і безглузде витрачання часу, нажаль. :?

Але це все вже немає відношення до цієї теми :mrgreen: Тому що можна продовжувати безкінечно.
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 2408
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1107 раз.
Подякували: 970 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 19:30

  Alex2007 написав:Я не маю нічого проти бізнесу як такового, але "політичний бізнес" у нас несе тільки шкоду, як мінімум останні 30 років, особливо останні 6-7.
Ви ризикнете стверджувати що в 1990 році я жив краще ніж зараз?
Чи ризикнете стверджувати що в 1990 році можна було взагалі в магазині щось купити?
Чи спокійно їздили за кордон?
Чи у вас була можливість сплатити в рік 24000 грн і спокійно заробляти до 2 млн грн?

Ви фантазер і брехунець....

ПС
А що змінилось за останні 6-7 років?
Перестали їздити в Західний Сибір за 300 доларів і почали їздити в Польщу за 500 і Італію/Іспанію за 800 ?
Для педерації - це дуже погано
А чим це погано для заробітчан? Клімат кращий-грошей більше....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23349
З нами з: 15.01.09
Подякував: 186 раз.
Подякували: 2391 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 19:56

  budivelnik написав:Ви ризикнете стверджувати що в 1990 році я жив краще ніж зараз?
Чи ризикнете стверджувати що в 1990 році можна було взагалі в магазині щось купити?
Чи спокійно їздили за кордон?
Чи у вас була можливість сплатити в рік 24000 грн і спокійно заробляти до 2 млн грн?

Ви фантазер і брехунець....


так це не завдяки допомозі влади, а здебільшого всупереч :mrgreen:
раніше влада просто менше заважала і менше нагло лізла в кішені напряму (займалась іншими ресурсами) - було трохи простіше громадянам. Заробити в Україні можливо було і тоді, і зараз - але це не так просто вцілому, і знову ж таки, сказати що влада сприяє маленькому та середньому бізнесу, язик не повертається. Настрої у украінців зараз, м'яко кажучи, часто не дуже оптимістичні, навіть в порівнянні з лихими 90ми.

пс. якщо хочете, несподіванно, то перші три (навіть перших два) президенти, мабуть більше за всіх саме другий, Леонід Данілич, зробили для Украіни більш менш відносно нормальні терпимі постсовкові умови, (завдяки яким саме ЇМ ви повині завдячувати). А далі, кожний наступний - ну просто одна няшка змінюється на іншу ще більшу няшку :mrgreen:

ПС
А що змінилось за останні 6-7 років?
Перестали їздити в Західний Сибір за 300 доларів і почали їздити в Польщу за 500 і Італію/Іспанію за 800 ?
Для педерації - це дуже погано
А чим це погано для заробітчан? Клімат кращий-грошей більше....


взагалі не повинно бути як класу такого явища як заробітчани у такій кількості як у нас зараз :mrgreen: вони повинні гідно знайти свою користь в Украіні (тобто влада повинна створити умови, щоб вони знайшли собі застосування тут, а не тікати кудись) - і тоді це буде виглядати що патріотична влада працює. А не виставляти валютний дохід від заробітчан як велику перемогу останніми роками. От вам доречі і Європа, якій просто вигідна дешева робоча сила.
Це (заробітчанство) наочно демонструє, як у країні все "легко" і "добре", раз люди вважають, що збирання полуниці та догляд за старенькими європейцями і таке інше краще ніж робота в Україні. Виіджають вони (заробітчани) це не для того, щоб там відпочивати на курортах, а саме щоб заробити, тому що там, як ви точно примітили, грошей більше платять. Інакше б не їздили.
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 2408
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1107 раз.
Подякували: 970 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 20:19

  Alex2007 написав:
  budivelnik написав:Ви ризикнете стверджувати що в 1990 році я жив краще ніж зараз?
Чи ризикнете стверджувати що в 1990 році можна було взагалі в магазині щось купити?
Чи спокійно їздили за кордон?
Чи у вас була можливість сплатити в рік 24000 грн і спокійно заробляти до 2 млн грн?

Ви фантазер і брехунець....
так це не завдяки допомозі влади, а здебільшого всупереч :mrgreen:
Єдиний податок ще можна приписати Кучмі...
А от зменшення ЄСВ -це вже Порошенко-Яценюк-Турчинов
При цьому
Кучма - податок ввів
А ті кого ви вважаєте ледве не головними винуватцями - цей податок не те що не відмінили...вони його ще й здешевили (за рахунок зменшення ЄСВ)
То як
й далі будете настоювати на тому що кількість м3-плюс 30% в порівнянні з кучмівськими
кількість авто + 100% в порівнянні з кучмівськими - це втрати а не досягнення?
  Alex2007 написав:
  budivelnik написав:ПС
А що змінилось за останні 6-7 років?
Перестали їздити в Західний Сибір за 300 доларів і почали їздити в Польщу за 500 і Італію/Іспанію за 800 ?
Для педерації - це дуже погано
А чим це погано для заробітчан? Клімат кращий-грошей більше....
взагалі не повинно бути як класу такого явища як заробітчани у такій кількості як у нас зараз :mrgreen: .....
Не повинно
От тільки карлик в одній сусідній державі ,вирішив влаштувати спочатку молочні ,потім сирні.потім карамельні війни...і дійшов до гарячих...
Це зменшило наші експортні потенціали...
Ми зробили два кроки
Перший - поступово переорієнтували свою торгівлю з педерації до Європи(але поступово це для Держави допустимо ,для якої 10-20 років =дитячий вік)
Друге - а для людини-10-20 років це ледве не вся активна діяльність...тому ми домовились з Європейцями ,що ті позитивно віднесуться до такого явища як заробітчани...
Заробітчани-виграли
Ви проти того ,щоб замість праці в сибірському морозильнику за 300доларів, людина отримала 800 за працю на італійському курорті?
Так ви тоді неадекват...
ПС
Я за те щоб в кожного був ролс-ройс і приватний літак в майбутньому...але поки цього не має, то я не проти праці людей на курорті,замість праці в два рази дешевше в місцях куди царат людей засилав за скоєння злочинів
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23349
З нами з: 15.01.09
Подякував: 186 раз.
Подякували: 2391 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 110111112113>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Призы от "Родинний клуб" ООО "Директ-М Трейд" 1, 2, 3
WiN_NeR » Вів 27 січ, 2015 14:34
29 95274
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 сер, 2019 10:41
anna18savelieva18
Деякі політики обіцяють кредити під 3%. Але хто оплатить "ба
Bobua » Суб 06 жов, 2018 11:38
3 21975
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 тра, 2019 13:13
Bobua
Осторожно мошенники! Или "скупой платит дважды"))
s_ameline » Чет 30 лип, 2015 12:30
4 7067
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 жов, 2016 01:09
Виктор147

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (25439)
28.08.2020 20:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.