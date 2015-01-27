скільки має пройти часу щоб прозріли щодо зелепушніка квн-щіка ісказали правду
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Чет 27 сер, 2020 23:20
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
скільки має пройти часу щоб прозріли щодо зелепушніка квн-щіка ісказали правду
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 27 сер, 2020 23:22
ДумайТЕ! ©®™
НІХТО з моїх родичів/друзів/просто знайомих через мене НЕ вклались там, так як я НІКОЛИ НІКОГО НЕ ЗАЗИВАВ ТУДИ!
Я завжди просто констатував факти!
І писав думки, що наприклад, якщо вкласти стільки то..... - але нікого я не зазивав
Та й у кожного своя розумна голова на плечах
п. с.
Чекаємо тут на пана Просекутора.
На Київській гілці він появився, то може і тут зайде - розкаже нам про свої вклади туди.
Може нам нарешті тепер відкриє суму інвестицій?
Сума там десь х10, чи х20, чи х50 від моєї
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 27 сер, 2020 23:26
Ну, як мінімум, я ВЖЕ на найближчі вибори НЕ ЙДУ!!!
Чітко заявляю це на весь форум!
(але, час в Зе ще є виправитись хоч на трошки - це припинити війну, ну і хоч трошки покращити життя для пересічних)
ДумаЮ!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 28 сер, 2020 11:20
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Поважаю
Найкраще рішення для принципового зеленофіла.....
Особливо у світлі того , що у Львові 80% його голосу отримають ЄС з Вартою і Голос з Свободою
Максимум що може зробити будь-який керівник це
покращити умови для того ,щоб пересічні могли покращити собі своє життя самостійно.
За пересічного ніхто/ніколи/нічого робити не буде.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 28 сер, 2020 16:43
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
хоспади, еще для кого-то до сих пор принципиально под какой вывеской (зе, ес, свобода, нацкорпусы всякие, голосы америки, тюлька, ляшко, опзж и т.д.) прячутся подонки и у*** всякие? - да класть они на всех хотели во имя своих карманов. Причем чем дальше - тем больше, сильнее и наглее они на всех кладут.
Политика у нас - это бизнес, ни больше, ни меньше.
Додано: П'ят 28 сер, 2020 17:39
А відколи бізнес почав асоціюватись у вас як щось погане?
У всьому світі ( та й у нас) роблять титанічні зусилля щоб максимальна кількість людей зайнялась бізнесом(власною справою)
Просто в різних політичних партіях ці процеси асоціюються з різними правилами
в путінській росії-забрати маржу від видобутку копалин ,левову частку залишити в сімї(кооператив озеро) мізерну частку перерозподілити між населенням ,але при цьому виставити умову що тільки пуйло на чолі
в лукашенківській Білорусі - пообіцяти росіянам що ввійдеш в склад росії, набрати перференцій і кредитів,але обіцянок не виконати,а вибори фальсифікувати
В Демократів США - вимагати більшого перерозподілу від багатих до бідних
В Республіканців США - не заважати людям ставати багатими
В ЄС Порошенка - максимально наблизити умови і правила України до умов і Правил які діють в ЄС
Опзежопівців-умови/правила наблизити до умов/правил ерефії
в зеленофілів - як гімно в ополонці-все всім ( але в мене не забирати)
Далі продовжувати?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 28 сер, 2020 18:49
Я не маю нічого проти бізнесу як такового, але "політичний бізнес" у нас несе тільки шкоду, як мінімум останні 30 років, особливо останні 6-7.
У нас сильно наклали титанічні зусилля щоб створити більш-менш комфортні, прозорі чесні умови, щоб максимальна кількість людей зайнялась власним бізнесом і заможнішала (і відповідно, загальні тренди заможнішання у державі йшли догори) От тут-то і воно. Багатьом співвітчизникам за комірне спокійно заплатити у депресивних регіонах (і не тільки) - і то вже велика каменюка з плеч падає.
Виглядає дуже сумнівним бездумне та дуже суперечливе "максимальне наближення умов і правил України до ЄС-правил", шкодячи при цьому національним інтересам. Пройде ще трохи часу і з такою нинішньою держ.політикою на зпустілій Украіні майже нічого і нікого не залишиться, мабуть. І щодо зеленофілів у владі - так то прямі наслідувачі попередньої політики - різниці майже взагалі не бачу, окрім зовнішних "фантиків" та декорацій.
Свою самостійну проукраїнську (при цьому поменше всього цього показового відволікаючого увагу вишиванково-мовного націоналістично-патріотичного пафосу) політику треба вибудовувати, хоча б для початку намагатися це робити. Там і Донбас з Кримом самі захочуть повернутися назад. Не проросійську, не проєвропейську, не проамериканську, а саме проукраїнську, безпристрастно переймаючи успішні досвіди будь-якої країни у тій чи інший сфері), але таку політику немає кому вибудовувати - таких політсил просто немає на горизонті. А у ЄС був шанс - вони його похерили, другого шансу особисто я давати точно не збираюсь. Найближчі років 10 ходити на вибори, шукати більш красиве та з меншим запахом лайно - це пусте і безглузде витрачання часу, нажаль.
Але це все вже немає відношення до цієї теми Тому що можна продовжувати безкінечно.
Додано: П'ят 28 сер, 2020 19:30
Ви ризикнете стверджувати що в 1990 році я жив краще ніж зараз?
Чи ризикнете стверджувати що в 1990 році можна було взагалі в магазині щось купити?
Чи спокійно їздили за кордон?
Чи у вас була можливість сплатити в рік 24000 грн і спокійно заробляти до 2 млн грн?
Ви фантазер і брехунець....
ПС
А що змінилось за останні 6-7 років?
Перестали їздити в Західний Сибір за 300 доларів і почали їздити в Польщу за 500 і Італію/Іспанію за 800 ?
Для педерації - це дуже погано
А чим це погано для заробітчан? Клімат кращий-грошей більше....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 28 сер, 2020 19:56
так це не завдяки допомозі влади, а здебільшого всупереч
раніше влада просто менше заважала і менше нагло лізла в кішені напряму (займалась іншими ресурсами) - було трохи простіше громадянам. Заробити в Україні можливо було і тоді, і зараз - але це не так просто вцілому, і знову ж таки, сказати що влада сприяє маленькому та середньому бізнесу, язик не повертається. Настрої у украінців зараз, м'яко кажучи, часто не дуже оптимістичні, навіть в порівнянні з лихими 90ми.
пс. якщо хочете, несподіванно, то перші три (навіть перших два) президенти, мабуть більше за всіх саме другий, Леонід Данілич, зробили для Украіни більш менш відносно нормальні терпимі постсовкові умови, (завдяки яким саме ЇМ ви повині завдячувати). А далі, кожний наступний - ну просто одна няшка змінюється на іншу ще більшу няшку
взагалі не повинно бути як класу такого явища як заробітчани у такій кількості як у нас зараз вони повинні гідно знайти свою користь в Украіні (тобто влада повинна створити умови, щоб вони знайшли собі застосування тут, а не тікати кудись) - і тоді це буде виглядати що патріотична влада працює. А не виставляти валютний дохід від заробітчан як велику перемогу останніми роками. От вам доречі і Європа, якій просто вигідна дешева робоча сила.
Це (заробітчанство) наочно демонструє, як у країні все "легко" і "добре", раз люди вважають, що збирання полуниці та догляд за старенькими європейцями і таке інше краще ніж робота в Україні. Виіджають вони (заробітчани) це не для того, щоб там відпочивати на курортах, а саме щоб заробити, тому що там, як ви точно примітили, грошей більше платять. Інакше б не їздили.
Додано: П'ят 28 сер, 2020 20:19
Єдиний податок ще можна приписати Кучмі...
А от зменшення ЄСВ -це вже Порошенко-Яценюк-Турчинов
При цьому
Кучма - податок ввів
А ті кого ви вважаєте ледве не головними винуватцями - цей податок не те що не відмінили...вони його ще й здешевили (за рахунок зменшення ЄСВ)
То як
й далі будете настоювати на тому що кількість м3-плюс 30% в порівнянні з кучмівськими
кількість авто + 100% в порівнянні з кучмівськими - це втрати а не досягнення?
Не повинно
От тільки карлик в одній сусідній державі ,вирішив влаштувати спочатку молочні ,потім сирні.потім карамельні війни...і дійшов до гарячих...
Це зменшило наші експортні потенціали...
Ми зробили два кроки
Перший - поступово переорієнтували свою торгівлю з педерації до Європи(але поступово це для Держави допустимо ,для якої 10-20 років =дитячий вік)
Друге - а для людини-10-20 років це ледве не вся активна діяльність...тому ми домовились з Європейцями ,що ті позитивно віднесуться до такого явища як заробітчани...
Заробітчани-виграли
Ви проти того ,щоб замість праці в сибірському морозильнику за 300доларів, людина отримала 800 за працю на італійському курорті?
Так ви тоді неадекват...
ПС
Я за те щоб в кожного був ролс-ройс і приватний літак в майбутньому...але поки цього не має, то я не проти праці людей на курорті,замість праці в два рази дешевше в місцях куди царат людей засилав за скоєння злочинів
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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