Додано: П'ят 28 сер, 2020 19:56

budivelnik написав: Ви ризикнете стверджувати що в 1990 році я жив краще ніж зараз?

Чи ризикнете стверджувати що в 1990 році можна було взагалі в магазині щось купити?

Чи спокійно їздили за кордон?

Чи у вас була можливість сплатити в рік 24000 грн і спокійно заробляти до 2 млн грн?



Ви фантазер і брехунець.... Ви ризикнете стверджувати що в 1990 році я жив краще ніж зараз?Чи ризикнете стверджувати що в 1990 році можна було взагалі в магазині щось купити?Чи спокійно їздили за кордон?Чи у вас була можливість сплатити в рік 24000 грн і спокійно заробляти до 2 млн грн?Ви фантазер і брехунець....



ПС

А що змінилось за останні 6-7 років?

Перестали їздити в Західний Сибір за 300 доларів і почали їздити в Польщу за 500 і Італію/Іспанію за 800 ?

Для педерації - це дуже погано

А чим це погано для заробітчан? Клімат кращий-грошей більше....

так це не завдяки допомозі влади, а здебільшого всуперечраніше влада просто менше заважала і менше нагло лізла в кішені напряму (займалась іншими ресурсами) - було трохи простіше громадянам. Заробити в Україні можливо було і тоді, і зараз - але це не так просто вцілому, і знову ж таки, сказати що влада сприяє маленькому та середньому бізнесу, язик не повертається. Настрої у украінців зараз, м'яко кажучи, часто не дуже оптимістичні, навіть в порівнянні з лихими 90ми.пс. якщо хочете, несподіванно, то перші три (навіть перших два) президенти, мабуть більше за всіх саме другий, Леонід Данілич, зробили для Украіни більш менш відносно нормальні терпимі постсовкові умови, (завдяки яким саме ЇМ ви повині завдячувати). А далі, кожний наступний - ну просто одна няшка змінюється на іншу ще більшу няшкувзагалі не повинно бути як класу такого явища як заробітчани у такій кількості як у нас заразвони повинні гідно знайти свою користь в Украіні (тобто влада повинна створити умови, щоб вони знайшли собі застосування тут, а не тікати кудись) - і тоді це буде виглядати що патріотична влада працює. А не виставляти валютний дохід від заробітчан як велику перемогу останніми роками. От вам доречі і Європа, якій просто вигідна дешева робоча сила.Це (заробітчанство) наочно демонструє, як у країні все "легко" і "добре", раз люди вважають, що збирання полуниці та догляд за старенькими європейцями і таке інше краще ніж робота в Україні. Виіджають вони (заробітчани) це не для того, щоб там відпочивати на курортах, а саме щоб заробити, тому що там, як ви точно примітили, грошей більше платять. Інакше б не їздили.