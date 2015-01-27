Додано: П'ят 28 сер, 2020 20:42

budivelnik написав: Ми зробили два кроки

Перший - поступово переорієнтували свою торгівлю з педерації до Європи(але поступово це для Держави допустимо ,для якої 10-20 років =дитячий вік)

Друге - а для людини-10-20 років це ледве не вся активна діяльність...тому ми домовились з Європейцями ,що ті позитивно віднесуться до такого явища як заробітчани...

Заробітчани-виграли Ми зробили два крокиПерший - поступово переорієнтували свою торгівлю з педерації до Європи(але поступово це для Держави допустимо ,для якої 10-20 років =дитячий вік)Друге - а для людини-10-20 років це ледве не вся активна діяльність...тому ми домовились з Європейцями ,що ті позитивно віднесуться до такого явища як заробітчани...Заробітчани-виграли

А нащо чекати 10-20 років, і значно покладатись на валюту заробітчан, якщо той термін можна скоротити. Чому вже зараз, точніше років 5 тому, не можна було розробити стратегію розвитку країни (а не фактично прирівняти меморандум МВФ до стратегії України), всім не показати окреслені декілька головних секторів економіки (окрім аграрної), не створити працююче експорте агенство, яке б займалось кредитуванням, не почати знижувати ставку на декілька років раніше, навіть якщо потрібно було б змиритися з мабуть трохи більщим курсом?Я вже не кажу, що 10-20 років життя заробітчанина, який метушиться туди-сюди,заради, нехай, 800 баксів - це таке ще життя.А то так виходить, давайте почекаємо ще 10-20 років з допомогою пшениці, кукурудзи, заробітчан і експорту. "А що буде через 10-20 років?" - "та ну, Василь, та не треба задавати таких важких питань, якось через 20 років побачимо, якось пропетляємо".Не зрозуміло взагалі куди шлях йде. Начебто, планували йти у Європу, але щось поступово заходимо у трохи інше, созвучне, місце.Головне, геть від москви, і поки хутін падлюка здохне (мабуть на це "виділяється 10-20 років), - це так, головне