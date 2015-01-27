budivelnik написав:Ми зробили два кроки Перший - поступово переорієнтували свою торгівлю з педерації до Європи(але поступово це для Держави допустимо ,для якої 10-20 років =дитячий вік) Друге - а для людини-10-20 років це ледве не вся активна діяльність...тому ми домовились з Європейцями ,що ті позитивно віднесуться до такого явища як заробітчани... Заробітчани-виграли
А нащо чекати 10-20 років, і значно покладатись на валюту заробітчан, якщо той термін можна скоротити. Чому вже зараз, точніше років 5 тому, не можна було розробити стратегію розвитку країни (а не фактично прирівняти меморандум МВФ до стратегії України), всім не показати окреслені декілька головних секторів економіки (окрім аграрної), не створити працююче експорте агенство, яке б займалось кредитуванням, не почати знижувати ставку на декілька років раніше, навіть якщо потрібно було б змиритися з мабуть трохи більщим курсом?
Я вже не кажу, що 10-20 років життя заробітчанина, який метушиться туди-сюди, вкалує вовсю заради, нехай, 800 баксів - це таке ще життя.
А то так виходить, давайте почекаємо ще 10-20 років з допомогою пшениці, кукурудзи, заробітчан і експорту айті послуг. "А що буде через 10-20 років?" - "та ну, Василь, та не треба задавати таких важких питань, якось через 20 років побачимо, якось пропетляємо". Не зрозуміло взагалі куди шлях йде. Начебто, планували йти у Європу, але щось поступово заходимо у трохи інше, созвучне, місце. Головне, геть від москви, і поки хутін падлюка здохне (мабуть на це "виділяється 10-20 років), - це так, головне
Alex2007 написав:А нащо чекати 10-20 років, і значно покладатись на валюту заробітчан, якщо той термін можна скоротити. Чому вже зараз, точніше років 5 тому, не можна було розробити стратегію розвитку країни
Чого бідний - бо дурний Чого дурний- бо бідний...(с) ТМ Народна мудрість Як я розумію ви розумний і багатий? Якщо багатий - які претензії до влади? Якщо бідний - читайте перших два пункти і дайте пояснення А навіщо фантазера слухати?
Я також знаю як зробити всіх багатими ... От тільки ці всі працювати так як я знаю - не хочуть. В них свій шлях,по якому вони 100 років ходять...але чомусь бідними так і залишаються Може варто слухати мене - а не бідних?
Alex2007 написав:Головне, геть від москви,
Головне якнайдалі від пошуку чарівних паличок і тих хто за тебе.тобі твоє щастя побудує. Працюй сам-отримаєш те на що напрацював... Оповідання про олігархів - відмазка В Україні,як мінімум 2 млн осіб з шестизначними сумами в капіталах.. Чому ви ще не в числі цих 2 млн? Чи в голові вавка - багатий значить злодій?
Засновник фінансової "піраміди" B2B jewelry Микола Гонта повідомив, що ювелірні магазини мережі працюють в звичайному режимі, а юристи компанії готують позови про спростування інформації про блокування мережі, яку раніше розмістило СБУ.
Про це він повідомив у відеозверненні до вкладників 28 серпня.
"У мережі масово почали з'являтися повідомлення про блокування мережі ювелірних магазинів b2b jewelry.Магазини працюють в звичайному режимі, в цьому ви можете переконатися, відвідавши будь-який салон в своєму місті....
Оскільки інформація, яка розлетілася в інтернеті не відповідає дійсності наші юристи вже готують позови про спростування і компенсації моральної шкоди", - повідомив Гонта.
Також він закликав журналістів поспілкуватися з ним для отримання правдивої інформації.
так собі міркую, що віддані фани могли б підтримати свого гуру і вкласти ще більше заощаджень чи взяти кредит Не може такий порядний пан обманути