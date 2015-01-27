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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 110111112113
Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 20:42

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  budivelnik написав:Ми зробили два кроки
Перший - поступово переорієнтували свою торгівлю з педерації до Європи(але поступово це для Держави допустимо ,для якої 10-20 років =дитячий вік)
Друге - а для людини-10-20 років це ледве не вся активна діяльність...тому ми домовились з Європейцями ,що ті позитивно віднесуться до такого явища як заробітчани...
Заробітчани-виграли


А нащо чекати 10-20 років, і значно покладатись на валюту заробітчан, якщо той термін можна скоротити. Чому вже зараз, точніше років 5 тому, не можна було розробити стратегію розвитку країни (а не фактично прирівняти меморандум МВФ до стратегії України), всім не показати окреслені декілька головних секторів економіки (окрім аграрної), не створити працююче експорте агенство, яке б займалось кредитуванням, не почати знижувати ставку на декілька років раніше, навіть якщо потрібно було б змиритися з мабуть трохи більщим курсом?

Я вже не кажу, що 10-20 років життя заробітчанина, який метушиться туди-сюди, вкалує вовсю заради, нехай, 800 баксів - це таке ще життя.


А то так виходить, давайте почекаємо ще 10-20 років з допомогою пшениці, кукурудзи, заробітчан і експорту айті послуг. "А що буде через 10-20 років?" - "та ну, Василь, та не треба задавати таких важких питань, якось через 20 років побачимо, якось пропетляємо".
Не зрозуміло взагалі куди шлях йде. Начебто, планували йти у Європу, але щось поступово заходимо у трохи інше, созвучне, місце. :mrgreen: Головне, геть від москви, і поки хутін падлюка здохне (мабуть на це "виділяється 10-20 років), - це так, головне :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 28 сер, 2020 21:21

  Alex2007 написав:А нащо чекати 10-20 років, і значно покладатись на валюту заробітчан, якщо той термін можна скоротити. Чому вже зараз, точніше років 5 тому, не можна було розробити стратегію розвитку країни
Чого бідний - бо дурний
Чого дурний- бо бідний... (с) ТМ Народна мудрість
Як я розумію ви розумний і багатий?
Якщо багатий - які претензії до влади?
Якщо бідний - читайте перших два пункти і дайте пояснення
А навіщо фантазера слухати?

Я також знаю як зробити всіх багатими ...
От тільки ці всі працювати так як я знаю - не хочуть.
В них свій шлях,по якому вони 100 років ходять...але чомусь бідними так і залишаються
Може варто слухати мене - а не бідних?
  Alex2007 написав:Головне, геть від москви,
Головне якнайдалі від пошуку чарівних паличок і тих хто за тебе.тобі твоє щастя побудує.
Працюй сам-отримаєш те на що напрацював...
Оповідання про олігархів - відмазка
В Україні,як мінімум 2 млн осіб з шестизначними сумами в капіталах..
Чому ви ще не в числі цих 2 млн?
Чи в голові вавка - багатий значить злодій?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 08:51

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Але магазини продовжують працювати?
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 09:21

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Я считаю мы должны здесь провести перекличку всех инвесторов в би ор нот ту би. Финансовый форум должен знать своих героев.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 сер, 2020 12:03

Репостну сюда пока не удалили :)

Долярчик, как тебе такой "проєкт на старті" ? :)

  alex2013a90 написав:
  klug написав:
  greenozon написав:Падаєм дальше

Це "Круте Піке" впродовж 325-ти серій" уже набридло. Краще постіть альтернативні ідеї для вкладень.

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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 11:26

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

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Повідомлення Додано: Нед 30 сер, 2020 15:13

  airmax78 написав:Я считаю мы должны здесь провести перекличку всех инвесторов в би ор нот ту би. Финансовый форум должен знать своих героев.


так он же він - /memberlist.php?mode=viewprofile&u=93183

ймовірно і один із організаторів

рекламував цю бадягу добрих півроку
за що був банений 100 500 разів
:mrgreen:
+50грн !
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Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 17:06

Засновник фінансової "піраміди" B2B jewelry Микола Гонта повідомив, що ювелірні магазини мережі працюють в звичайному режимі, а юристи компанії готують позови про спростування інформації про блокування мережі, яку раніше розмістило СБУ.

Про це він повідомив у відеозверненні до вкладників 28 серпня.

"У мережі масово почали з'являтися повідомлення про блокування мережі ювелірних магазинів b2b jewelry.Магазини працюють в звичайному режимі, в цьому ви можете переконатися, відвідавши будь-який салон в своєму місті....

Оскільки інформація, яка розлетілася в інтернеті не відповідає дійсності наші юристи вже готують позови про спростування і компенсації моральної шкоди", - повідомив Гонта.

Також він закликав журналістів поспілкуватися з ним для отримання правдивої інформації.



так собі міркую, що віддані фани могли б підтримати свого гуру і вкласти ще більше заощаджень чи взяти кредит 8) Не може такий порядний пан
Зображення
обманути :oops:
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 20:29

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

В кінці ролика, просто можна кричати: "Аааааааааааааааааааааа!!!" :shock:
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 20:39

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Ринулся на booking.uz.gov.ua, а билетов на Ладыжин ни на сегодня ни на завтра уже нет. Главный праздник 2020го года пропущу.
airmax78
 
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