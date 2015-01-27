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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 111112113114
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 12:23

  1472580369 написав:В кінці ролика, просто можна кричати: "Аааааааааааааааааааааа!!!" :shock:

:mrgreen: там, взагалі, таких пенсів підібрали, що просто капець! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 12:33

Re: В2В - як зробити всіх разом?!))))

Коротше, приїзджав до мене Гонта і плакався: "що йому робити?" :mrgreen:
Зображення
А я йому кажу - зроби так:
Запусти виплати з балансу на депозит, але виводити можна не більше 20% з балансу на тиждень!!!
А от хто робить покупку від 10К, той зразу може вивести 50% з балансу!
Коротше, "паси" й далі "баранів", але дай їм трохи виводити, щоб піраміда не заглохла! :mrgreen:
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 12:53

  Долярчик написав:
  1472580369 написав:В кінці ролика, просто можна кричати: "Аааааааааааааааааааааа!!!" :shock:

:mrgreen: там, взагалі, таких пенсів підібрали, що просто капець! :mrgreen:

Видно их целевая аудитория.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 13:24

  Долярчик написав:Коротше, приїзджав до мене Гонта і плакався: "що йому робити?"
А я йому кажу - зроби так:
Запусти виплати з балансу на депозит, але виводити можна не більше 20% з балансу на тиждень!!!
А от хто робить покупку від 10К, той зразу може вивести 50% з балансу!
Коротше, "паси" й далі "баранів", але дай їм трохи виводити, щоб піраміда не заглохла! :mrgreen:
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ! :mrgreen:

Ты с б2б поднялся? Никогда еще так уверенно себя не чувствовал? Дуже добре живешь дякуючи б2б?
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