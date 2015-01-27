там, взагалі, таких пенсів підібрали, що просто капець!
|
|
|
Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 12:23
там, взагалі, таких пенсів підібрали, що просто капець!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 04 вер, 2020 12:33
Re: В2В - як зробити всіх разом?!))))
Коротше, приїзджав до мене Гонта і плакався: "що йому робити?"
А я йому кажу - зроби так:
Запусти виплати з балансу на депозит, але виводити можна не більше 20% з балансу на тиждень!!!
А от хто робить покупку від 10К, той зразу може вивести 50% з балансу!
Коротше, "паси" й далі "баранів", але дай їм трохи виводити, щоб піраміда не заглохла!
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 04 вер, 2020 12:53
Додано: П'ят 04 вер, 2020 13:24
Ты с б2б поднялся? Никогда еще так уверенно себя не чувствовал? Дуже добре живешь дякуючи б2б?
|