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В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Вів 08 вер, 2020 16:14
Долярчик https://mind.ua/news/20215515-organizat ... nij-aresht
Організаторів «піраміди» B2B Jewelry відправили під цілодобовий домашній арешт.....
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