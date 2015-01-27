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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 16:14

Долярчик

https://mind.ua/news/20215515-organizat ... nij-aresht

Організаторів «піраміди» B2B Jewelry відправили під цілодобовий домашній арешт.....
холява
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 21:32

  холява написав:Долярчик

https://mind.ua/news/20215515-organizat ... nij-aresht

Організаторів «піраміди» B2B Jewelry відправили під цілодобовий домашній арешт.....

Це Миколі вже потрібно сушити сухарі?
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 21:53

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  холява написав:Долярчик

https://mind.ua/news/20215515-organizat ... nij-aresht

Організаторів «піраміди» B2B Jewelry відправили під цілодобовий домашній арешт.....
Це Миколі вже потрібно сушити сухарі?
А чому тільки Миколі?
Долярчикам також
1 Дохід вони отримали - податки з доходу не сплатили
2 Збитки від піраміди ,вони отримали в наступних періодах ,а тому згідно чинного законодавства - повинні оподаткувати доходи, які отримали до банкрутства піраміди....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 21:55

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  budivelnik написав:Долярчикам також
1 Дохід вони отримали - податки з доходу не сплатили


так так, і всі скріни із баксами є в папочці для СБУ!

:)

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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 22:09

  холява написав:Долярчик

https://mind.ua/news/20215515-organizat ... nij-aresht

Організаторів «піраміди» B2B Jewelry відправили під цілодобовий домашній арешт.....

А почему блд под домашний арест? Они йопнулись или где?!
airmax78
 
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