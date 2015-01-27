Організаторів «піраміди» B2B Jewelry відправили під цілодобовий домашній арешт.....
|
|
|
Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Вів 08 вер, 2020 16:14
Долярчик
Організаторів «піраміди» B2B Jewelry відправили під цілодобовий домашній арешт.....
Додано: Вів 08 вер, 2020 21:32
Це Миколі вже потрібно сушити сухарі?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 08 вер, 2020 21:53
А чому тільки Миколі?
Долярчикам також
1 Дохід вони отримали - податки з доходу не сплатили
2 Збитки від піраміди ,вони отримали в наступних періодах ,а тому згідно чинного законодавства - повинні оподаткувати доходи, які отримали до банкрутства піраміди....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Вів 08 вер, 2020 21:55
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
так так, і всі скріни із баксами є в папочці для СБУ!
а ще багато-сот-тисячні депозити
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 08 вер, 2020 22:09
А почему блд под домашний арест? Они йопнулись или где?!
|