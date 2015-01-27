Організаторів «піраміди» B2B Jewelry відправили під цілодобовий домашній арешт.....
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Вів 08 вер, 2020 16:14
Долярчик
Організаторів «піраміди» B2B Jewelry відправили під цілодобовий домашній арешт.....
Додано: Вів 08 вер, 2020 21:32
Це Миколі вже потрібно сушити сухарі?
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Додано: Вів 08 вер, 2020 21:53
А чому тільки Миколі?
Долярчикам також
1 Дохід вони отримали - податки з доходу не сплатили
2 Збитки від піраміди ,вони отримали в наступних періодах ,а тому згідно чинного законодавства - повинні оподаткувати доходи, які отримали до банкрутства піраміди....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Вів 08 вер, 2020 21:55
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
так так, і всі скріни із баксами є в папочці для СБУ!
а ще багато-сот-тисячні депозити
+50грн !
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Додано: Вів 08 вер, 2020 22:09
А почему блд под домашний арест? Они йопнулись или где?!
Додано: Сер 09 вер, 2020 09:38
Предлагаю срочно релоцировать к нам Батьку, и понятие "домашний арест" уйдет само собой. Да и смысла сидеть дома с отбитыми причандалами и треснувшими ребрами особого нет, до больнички бы добраться.
Додано: Сер 09 вер, 2020 13:18
В2В - бере всі податки на себе і виплачує своїм клієнтам тільки ЧИСТИЙ кешбек!
А всі податки вже заложені в маржу ювелірних виробів!
ДумайТЕ!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 09 вер, 2020 13:23
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
развод для лошків
зайдіть в свій кабінет платника податків і переконайтесь в цьому мега розводі дурнів
на 250 000 000 баксів
і так, зі скрінами будь ласка
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 09 вер, 2020 13:55
Лохи в нас процвітають і будуть далі вестися
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