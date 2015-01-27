Додано: Сер 09 вер, 2020 14:52

antey1969, он не призывал.

Сначала, когда "было непонятно", спросил. Получил ответ "пирамида".



Далее пошло реалити-шоу. Автор и участник освещал события, и предупреждал, что "работают профессионалы, не повторять"



Есть такой "жанр" - транслировать онлайн залазы на высотки и "шпили", трейн-хоп и т.п.



Есть случаи попадания шеи под колесо поезда онлайн, поджаривания на ЛЭП, и т.п.



Но авторы сразу предупреждают, что "трюки выполняются профессионалами, беременным лучше уйти от экрана". Призывов повторять точно нет



Долярчик играл в относительно безопасную игру (даже почти не проиграл), и не призывал повторять

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