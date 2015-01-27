|
|
|
Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Сер 09 вер, 2020 14:36
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Сер 09 вер, 2020 14:41
К вниманию модераторов
На ветке некий персонаж непрерывно призывает вкладываться в пирамиду, против организаторов которой возбуждены уголовные дела.
По сути это подпадает под статью "мошенничество", но никто из модерирующих ФИНАНСОВЫЙ форум по этому вопросу даже не почесался
Додано: Сер 09 вер, 2020 14:52
antey1969, он не призывал.
Сначала, когда "было непонятно", спросил. Получил ответ "пирамида".
Далее пошло реалити-шоу. Автор и участник освещал события, и предупреждал, что "работают профессионалы, не повторять"
Есть такой "жанр" - транслировать онлайн залазы на высотки и "шпили", трейн-хоп и т.п.
Есть случаи попадания шеи под колесо поезда онлайн, поджаривания на ЛЭП, и т.п.
Но авторы сразу предупреждают, что "трюки выполняются профессионалами, беременным лучше уйти от экрана". Призывов повторять точно нет
Долярчик играл в относительно безопасную игру (даже почти не проиграл), и не призывал повторять
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
|