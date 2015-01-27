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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 113114115116
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 14:36

  Долярчик написав:Тепер Манда-рина думаЄ!




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Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 14:41

К вниманию модераторов

На ветке некий персонаж непрерывно призывает вкладываться в пирамиду, против организаторов которой возбуждены уголовные дела.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/09/8/7265686/
По сути это подпадает под статью "мошенничество", но никто из модерирующих ФИНАНСОВЫЙ форум по этому вопросу даже не почесался
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 14:52

antey1969, он не призывал.
Сначала, когда "было непонятно", спросил. Получил ответ "пирамида".

Далее пошло реалити-шоу. Автор и участник освещал события, и предупреждал, что "работают профессионалы, не повторять"

Есть такой "жанр" - транслировать онлайн залазы на высотки и "шпили", трейн-хоп и т.п.

Есть случаи попадания шеи под колесо поезда онлайн, поджаривания на ЛЭП, и т.п.

Но авторы сразу предупреждают, что "трюки выполняются профессионалами, беременным лучше уйти от экрана". Призывов повторять точно нет

Долярчик играл в относительно безопасную игру (даже почти не проиграл), и не призывал повторять
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 16:07

  antey1969 написав:На ветке некий персонаж непрерывно призывает вкладываться в пирамиду, против организаторов которой возбуждены уголовные дела.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/09/8/7265686/
По сути это подпадает под статью "мошенничество", но никто из модерирующих ФИНАНСОВЫЙ форум по этому вопросу даже не почесался

Цікаво, що це за персонаж? :mrgreen:

Бо Долярчик, тут весь час просто інформує, що от є така організація.... - а більшість моїх дописів(хто уважно читає), то я організаторів В2В - просто тролю! :mrgreen:

І я зразу назвав цю контору - ПІРАМІДОЮ!
Дивіться/читайте назву цієї гілки :!:
В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

ДумайТЕ! :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 16:17

  холява написав:Долярчик

https://mind.ua/news/20215515-organizat ... nij-aresht

Організаторів «піраміди» B2B Jewelry відправили під цілодобовий домашній арешт.....

Гонта казав, щоб до нього особисто звертались жунашлюшки, а не розводили/клонували фейки в інтернеті!

Як це було минулого разу - наче, "заблокували рахунки", а магазини далі працювали і працюють!
Як???! КАРЛЛЛЛЛЛ! Як працюють з заблокованими рахунками? :mrgreen:
Або труси, або хрестик! :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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