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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Сер 09 вер, 2020 14:36
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Сер 09 вер, 2020 14:41
К вниманию модераторов
На ветке некий персонаж непрерывно призывает вкладываться в пирамиду, против организаторов которой возбуждены уголовные дела.
По сути это подпадает под статью "мошенничество", но никто из модерирующих ФИНАНСОВЫЙ форум по этому вопросу даже не почесался
Додано: Сер 09 вер, 2020 14:52
antey1969, он не призывал.
Сначала, когда "было непонятно", спросил. Получил ответ "пирамида".
Далее пошло реалити-шоу. Автор и участник освещал события, и предупреждал, что "работают профессионалы, не повторять"
Есть такой "жанр" - транслировать онлайн залазы на высотки и "шпили", трейн-хоп и т.п.
Есть случаи попадания шеи под колесо поезда онлайн, поджаривания на ЛЭП, и т.п.
Но авторы сразу предупреждают, что "трюки выполняются профессионалами, беременным лучше уйти от экрана". Призывов повторять точно нет
Долярчик играл в относительно безопасную игру (даже почти не проиграл), и не призывал повторять
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Сер 09 вер, 2020 16:07
Цікаво, що це за персонаж?
Бо Долярчик, тут весь час просто інформує, що от є така організація.... - а більшість моїх дописів(хто уважно читає), то я організаторів В2В - просто тролю!
І я зразу назвав цю контору - ПІРАМІДОЮ!
Дивіться/читайте назву цієї гілки
В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
ДумайТЕ!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 09 вер, 2020 16:17
Гонта казав, щоб до нього особисто звертались жунашлюшки, а не розводили/клонували фейки в інтернеті!
Як це було минулого разу - наче, "заблокували рахунки", а магазини далі працювали і працюють!
Як???! КАРЛЛЛЛЛЛ! Як працюють з заблокованими рахунками?
Або труси, або хрестик!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 09 вер, 2020 18:36
Дблблд. Ему показывают как из "магазина" вывозят мусорные пакеты с кэшем, а он про какие-то счета.
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