Інфо від кума.
Львів, наукова, 30.
Срібло майже розібрали.
Золото - розпродаж по від 1400 грн за грам, 585 проба.
На Джерельній срібло підвозять і, кажуть, зразу розбирають.
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Чет 10 вер, 2020 14:02
Інфо від кума.
Львів, наукова, 30.
Срібло майже розібрали.
Золото - розпродаж по від 1400 грн за грам, 585 проба.
На Джерельній срібло підвозять і, кажуть, зразу розбирають.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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