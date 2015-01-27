Інфо від кума.
Львів, наукова, 30.
Срібло майже розібрали.
Золото - розпродаж по від 1400 грн за грам, 585 проба.
На Джерельній срібло підвозять і, кажуть, зразу розбирають.
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Чет 10 вер, 2020 14:02
Інфо від кума.
Львів, наукова, 30.
Срібло майже розібрали.
Золото - розпродаж по від 1400 грн за грам, 585 проба.
На Джерельній срібло підвозять і, кажуть, зразу розбирають.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: П'ят 11 вер, 2020 13:46
У СБУ розповіли, що сприяло популяризації "піраміди" B2B Jew
Фінустанови, які мають ліцензії Нацбанку, зіграли важливу роль у популяризації фінансової "схеми" B2B Jewelry завдяки здійсненню ними виплат на карти інвесторів.
Про це заявив співробітник головного управління Служби безпеки України по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією, який відмовився назвати себе, передає "Інтерфакс-Україна".
"Дуже важливу роль в популяризації проєкту зіграли виплати на карти. Хочу зазначити, що вказані обставини було здійснено завдяки співпраці з ліцензованими фінустановами НБУ, які мали ліцензії на перекази готівки", - сказав він під час зустрічі з журналістами.
Співробітник ГУ СБУ додав, що якби не було можливості здійснення виплат на карти, "можливо, не було б і такої масовості".
При цьому він відмовився називати фінкомпанії, щоб не нашкодити розслідуванню, але уточнив, що державні банки в справі не фігурували.
Додано: Суб 12 вер, 2020 17:27
Хто не в темі може просвітитись
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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