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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 114115116117
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 14:02

Інфо від кума.
Львів, наукова, 30.
Срібло майже розібрали.
Золото - розпродаж по від 1400 грн за грам, 585 проба.
На Джерельній срібло підвозять і, кажуть, зразу розбирають.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 вер, 2020 13:46

У СБУ розповіли, що сприяло популяризації "піраміди" B2B Jew

Фінустанови, які мають ліцензії Нацбанку, зіграли важливу роль у популяризації фінансової "схеми" B2B Jewelry завдяки здійсненню ними виплат на карти інвесторів.

Про це заявив співробітник головного управління Служби безпеки України по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією, який відмовився назвати себе, передає "Інтерфакс-Україна".

"Дуже важливу роль в популяризації проєкту зіграли виплати на карти. Хочу зазначити, що вказані обставини було здійснено завдяки співпраці з ліцензованими фінустановами НБУ, які мали ліцензії на перекази готівки", - сказав він під час зустрічі з журналістами.

Співробітник ГУ СБУ додав, що якби не було можливості здійснення виплат на карти, "можливо, не було б і такої масовості".

При цьому він відмовився називати фінкомпанії, щоб не нашкодити розслідуванню, але уточнив, що державні банки в справі не фігурували.
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 вер, 2020 17:27

Хто не в темі може просвітитись
https://finance.liga.net/personal/article/b2b-jewelry-perejila-karantin-i-obyski-sbu-no-prodoljaet-rabotat-v-chem-ee-sekret
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Нед 13 вер, 2020 14:55

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

jump написав:Співробітник ГУ СБУ додав, що якби не було можливості здійснення виплат на карти, "можливо, не було б і такої масовості".
.


"Гонта" , "Долярчик" - о чем вы? Банки вот она причина всех проблем. )
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