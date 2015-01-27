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В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Суб 26 вер, 2020 00:07
Долярчик написав:
Але курч@мать! Вкладників в в2в більше пів ляма! Де вони всі?
положили деньги в б2б и
смотрят сериалы на 1+1. а по тсн-новинам наверное еще не рассказали
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