Додано: Пон 28 вер, 2020 13:17

Магази в2в закриваються, в тих шо не закриті товару або немає або обмаль по космічних цінах в обмін на сертифікати. Якісь замовні протестанти водять хороводи.

Долярек сертифікати отоварив то і з середини піраміди отримати інфо немає від кого.

Пора гілку закривати.