RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Фінансові афери та кримінал
/
В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 115116117118
Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 00:07

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  Долярчик написав:Але курч@мать! Вкладників в в2в більше пів ляма! Де вони всі?


положили деньги в б2б и
смотрят сериалы на 1+1. а по тсн-новинам наверное еще не рассказали :mrgreen:
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 2480
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1173 раз.
Подякували: 1013 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 14:02

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  Долярчик написав:Сертифікати отоварив>>>>>срібло здав в ломбард>>>>>>#вийшовнуль

В нуль так нуль.
В Раді вже Закон пилиться
https://zn.ua/finances/o-lehkikh-denhak ... ijakh.html
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34613
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1736 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 18:13

Ну що ж ви так? Людям жеж подобається!)))

...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8697
З нами з: 19.10.15
Подякував: 539 раз.
Подякували: 572 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 18:28

  Долярчик написав:


Как говорится: "Беремо і робимо!"* :mrgreen:

*Поки інші обіцяють
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12743
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7202 раз.
Подякували: 3362 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Пон 28 вер, 2020 13:17

Магази в2в закриваються, в тих шо не закриті товару або немає або обмаль по космічних цінах в обмін на сертифікати. Якісь замовні протестанти водять хороводи.
Долярек сертифікати отоварив то і з середини піраміди отримати інфо немає від кого.
Пора гілку закривати.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34613
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1736 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 20:23

Де, де ті всі учасники проекту???!

Та, гілку треба закривати :)
Ніхто з учасників проекту не хоче писати, як він "підняв бабла" на В2В :)

Дивно, понад 600 000 учасників проекту, а на цей МАСШТАБНИЙ, ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ, ФІНАНСОВИЙ ФОРУМ не може зайти, навіть, з десяток учасників В2В і розказати про своє, наболіле!
Ну, а може і свою історію успіху ;)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8697
З нами з: 19.10.15
Подякував: 539 раз.
Подякували: 572 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 жов, 2020 23:14

Пропоную відкривати нову гілку про машенніків -

+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9719
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 662 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 жов, 2020 12:13

Карат - це слово звучить від тих хто заманював в В2В ювелірне.
Не ведіться і попередьте інших.
Ви оплатите багате життя шахраям.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34613
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1736 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 11:12

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  Квесторе_поверніться написав:Магази в2в закриваються, в тих шо не закриті товару або немає або обмаль по космічних цінах в обмін на сертифікати.

А що там на Науковій закрили?
Бо, на Джерельній вже і вивіску зняли(а тиждень тому ще все було)

То де тепер львів'янам/і області / отоварити сертифікати?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8697
З нами з: 19.10.15
Подякував: 539 раз.
Подякували: 572 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 11:27

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  Долярчик написав:То де тепер львів'янам/і області / отоварити сертифікати?


в караганде
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9719
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 662 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 115116117118
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Призы от "Родинний клуб" ООО "Директ-М Трейд" 1, 2, 3
WiN_NeR » Вів 27 січ, 2015 14:34
29 95609
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 сер, 2019 10:41
anna18savelieva18
Деякі політики обіцяють кредити під 3%. Але хто оплатить "ба
Bobua » Суб 06 жов, 2018 11:38
3 22053
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 тра, 2019 13:13
Bobua
Осторожно мошенники! Или "скупой платит дважды"))
s_ameline » Чет 30 лип, 2015 12:30
4 7118
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 жов, 2016 01:09
Виктор147

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (89977)
04.10.2020 12:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.