положили деньги в б2б и
смотрят сериалы на 1+1. а по тсн-новинам наверное еще не рассказали
|
|
|
Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Суб 26 вер, 2020 00:07
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Додано: Суб 26 вер, 2020 14:02
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
В нуль так нуль.
В Раді вже Закон пилиться
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 26 вер, 2020 18:13
Ну що ж ви так? Людям жеж подобається!)))
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 26 вер, 2020 18:28
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Пон 28 вер, 2020 13:17
Магази в2в закриваються, в тих шо не закриті товару або немає або обмаль по космічних цінах в обмін на сертифікати. Якісь замовні протестанти водять хороводи.
Долярек сертифікати отоварив то і з середини піраміди отримати інфо немає від кого.
Пора гілку закривати.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 02 жов, 2020 20:23
Де, де ті всі учасники проекту???!
Та, гілку треба закривати
Ніхто з учасників проекту не хоче писати, як він "підняв бабла" на В2В
Дивно, понад 600 000 учасників проекту, а на цей МАСШТАБНИЙ, ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ, ФІНАНСОВИЙ ФОРУМ не може зайти, навіть, з десяток учасників В2В і розказати про своє, наболіле!
Ну, а може і свою історію успіху
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 02 жов, 2020 23:14
Пропоную відкривати нову гілку про машенніків -
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 03 жов, 2020 12:13
Карат - це слово звучить від тих хто заманював в В2В ювелірне.
Не ведіться і попередьте інших.
Ви оплатите багате життя шахраям.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 04 жов, 2020 11:12
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
А що там на Науковій закрили?
Бо, на Джерельній вже і вивіску зняли(а тиждень тому ще все було)
То де тепер львів'янам/і області / отоварити сертифікати?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 04 жов, 2020 11:27
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
|