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В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Нед 04 жов, 2020 19:17
Ауууу, В2В-шніки, де ви всі???
Чому тут не пишете?
Вас же понад 600 000!!!!!
І, взагалі, чому терпите? Миколу не смажете на повільному вогні?
Невже, вас така велика кількість і не можете заставити якогось Миколу продати ті всі джипи >>> острів >>> всю ювелірку і вам виплатити хоч щось?
Слабаки?!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Нед 04 жов, 2020 20:08
Долярчик написав:
А що там на Науковій закрили?
Давненько в тому районі не був...як буду то доповім.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Нед 04 жов, 2020 20:11
Долярчик написав:
Ауууу, В2В-шніки, де ви всі???
Чому тут не пишете?
Вас же понад 600 000!!!!!
І, взагалі, чому терпите? Миколу не смажете на повільному вогні?
Невже, вас така велика кількість і не можете заставити якогось Миколу продати ті всі джипи >>> острів >>> всю ювелірку і вам виплатити хоч щось?
Слабаки?!
Микола не дурний в легальні статки кеш від афери вкладати...ну і про 600000 троха перебільшено...мабуть.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 04 жов, 2020 21:05
Квесторе_поверніться написав: Долярчик написав:
А що там на Науковій закрили?
Давненько в тому районі не був...як буду то доповім.
Та вже знайома доповіла, що ще працює там магазин.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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