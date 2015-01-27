Ауууу, В2В-шніки, де ви всі??? Чому тут не пишете? Вас же понад 600 000!!!!!
І, взагалі, чому терпите? Миколу не смажете на повільному вогні?
Невже, вас така велика кількість і не можете заставити якогось Миколу продати ті всі джипи >>> острів >>> всю ювелірку і вам виплатити хоч щось?
Слабаки?!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Давненько в тому районі не був...як буду то доповім.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Долярчик написав:Ауууу, В2В-шніки, де ви всі??? Чому тут не пишете? Вас же понад 600 000!!!!!
І, взагалі, чому терпите? Миколу не смажете на повільному вогні?
Невже, вас така велика кількість і не можете заставити якогось Миколу продати ті всі джипи >>> острів >>> всю ювелірку і вам виплатити хоч щось?
Слабаки?!
Микола не дурний в легальні статки кеш від афери вкладати...ну і про 600000 троха перебільшено...мабуть.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Давненько в тому районі не був...як буду то доповім.
Та вже знайома доповіла, що ще працює там магазин.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Давненько в тому районі не був...як буду то доповім.
Та вже знайома доповіла, що ще працює там магазин.
А скільки магазів відкритих ше Микола тримає? Кажуть шо Казахстан і Московію Микола залишив вже давно. Недавно звільнив східну Україну. На півдні єдиний форпост в Одесі. Центральну і західну Україну ше повністю не покинув.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Долярчик написав:Та вже знайома доповіла, що ще працює там магазин.
З 10 до 19. Суб, НЕд з 10 до 18.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.