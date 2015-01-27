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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 116117118119
Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 20:08

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  Долярчик написав:А що там на Науковій закрили?

Давненько в тому районі не був...як буду то доповім.
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 20:11

  Долярчик написав:Ауууу, В2В-шніки, де ви всі???
Чому тут не пишете?
Вас же понад 600 000!!!!!

І, взагалі, чому терпите? Миколу не смажете на повільному вогні?
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Невже, вас така велика кількість і не можете заставити якогось Миколу продати ті всі джипи >>> острів >>> всю ювелірку і вам виплатити хоч щось?

Слабаки?!

Микола не дурний в легальні статки кеш від афери вкладати...ну і про 600000 троха перебільшено...мабуть.
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Повідомлення Додано: Нед 04 жов, 2020 21:05

  Квесторе_поверніться написав:
  Долярчик написав:А що там на Науковій закрили?

Давненько в тому районі не був...як буду то доповім.

Та вже знайома доповіла, що ще працює там магазин.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 06 жов, 2020 18:46

  Долярчик написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Долярчик написав:А що там на Науковій закрили?

Давненько в тому районі не був...як буду то доповім.

Та вже знайома доповіла, що ще працює там магазин.

А скільки магазів відкритих ше Микола тримає?
Кажуть шо Казахстан і Московію Микола залишив вже давно.
Недавно звільнив східну Україну.
На півдні єдиний форпост в Одесі.
Центральну і західну Україну ше повністю не покинув. :)
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Повідомлення Додано: Сер 07 жов, 2020 08:41

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  Долярчик написав:Та вже знайома доповіла, що ще працює там магазин.

З 10 до 19.
Суб, НЕд з 10 до 18.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Чет 08 жов, 2020 10:19

Московити нову піраміду сунуть
В регуляторе заявляют, что проект имеет похожую на B2B Jewelry реферальную программу (за каждого привлеченного инвестора начисляется дополнительный процент прибыли)
https://thepage.ua/news/piramida-iz-rossii-nackomissiya-nachala-rassledovat-forsage
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:00

  Долярчик написав:Ауууу, В2В-шніки, де ви всі???
Чому тут не пишете?
Вас же понад 600 000!!!!!

І, взагалі, чому терпите? Миколу не смажете на повільному вогні?
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Невже, вас така велика кількість і не можете заставити якогось Миколу продати ті всі джипи >>> острів >>> всю ювелірку і вам виплатити хоч щось?

Слабаки?!

тут же фин. форум вроде как, такие тут не водятся, за исключением одного двух...
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 23:33

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  ol_zy написав:за исключением одного


так він же всім відомий - скамер бітубішнік який місяцями усіх зазивав в цю шаражку по усіх гілках
за що був банений перебанений...

але кажись не дойшло - далі за гратами сидить
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 17:29

  Квесторе_поверніться написав:
  Долярчик написав:Та вже знайома доповіла, що ще працює там магазин.

З 10 до 19.
Суб, НЕд з 10 до 18.

Ціна за грам срібла перевалила за ціну за грам золота.
Наукова, Львів...ше не закрились.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Суб 24 жов, 2020 17:41

Підтягуються юристи...теж хочуть заробити
https://www.youtube.com/watch?v=07n8jm9ASvI
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