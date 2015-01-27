Давненько в тому районі не був...як буду то доповім.
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Нед 04 жов, 2020 20:08
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Додано: Нед 04 жов, 2020 20:11
Микола не дурний в легальні статки кеш від афери вкладати...ну і про 600000 троха перебільшено...мабуть.
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Додано: Нед 04 жов, 2020 21:05
Та вже знайома доповіла, що ще працює там магазин.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 06 жов, 2020 18:46
А скільки магазів відкритих ше Микола тримає?
Кажуть шо Казахстан і Московію Микола залишив вже давно.
Недавно звільнив східну Україну.
На півдні єдиний форпост в Одесі.
Центральну і західну Україну ше повністю не покинув.
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Додано: Сер 07 жов, 2020 08:41
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Додано: Чет 08 жов, 2020 10:19
Московити нову піраміду сунуть
В регуляторе заявляют, что проект имеет похожую на B2B Jewelry реферальную программу (за каждого привлеченного инвестора начисляется дополнительный процент прибыли)
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 22:00
тут же фин. форум вроде как, такие тут не водятся, за исключением одного двух...
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
Додано: П'ят 09 жов, 2020 23:33
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
так він же всім відомий - скамер бітубішнік який місяцями усіх зазивав в цю шаражку по усіх гілках
за що був банений перебанений...
але кажись не дойшло - далі за гратами сидить
+50грн !
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Додано: Суб 24 жов, 2020 17:29
Ціна за грам срібла перевалила за ціну за грам золота.
Наукова, Львів...ше не закрились.
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Додано: Суб 24 жов, 2020 17:41
Підтягуються юристи...теж хочуть заробити
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