Додано: Вів 27 жов, 2020 10:44

Долярчик написав: Квесторе_поверніться написав: Гілці капут...а це кінець цієї піраміди...мабуть. Гілці капут...а це кінець цієї піраміди...мабуть.

Сертифікати отоварив>>>>>срібло здав в ломбард>>>>>>#вийшовнуль

Але Сертифікати отоварив>>>>>срібло здав в ломбард>>>>>>#вийшовнульАле

Ну, як бачите, в кінці допису був смайлик, а це означає, що не все правдиво, або швидше - жартівливо!Тож, каюсьі напишу правду, або може напів-правдуА вийшло все, як в кіно!Тоді, коли я цей допис вище писав, то я лише думав отоваритись!Так от, поїхав я однієї неділі на Джерельну, підходжу - зачинено, хоч ще 18:00 не було, а я собі думав, що вони, як колись до 19ї-20ї відчинені.Покрутився, дивлюсь на табличці пише, що до 18ї, чи то до 19ї(точно вже не пам'ятаю) працюють.... але, глянув, а на вікні, приліплений папірець, де якимось рожевим/ледь помітним написано, шо з такого-то, по таке-то число - переоблік(хоч вже дата минула) і працюють вони з 10ї до 17ї!Ну, думаю, поїду наступної неділі зранку!Приїзджаю я настуної неділі зранку, підходжу - бац! - зачинено і вивіски В2В - нема!Думаю, ну піііілять, тож треба так, щоб я стільки часу чекав, а тут нарешті вирішив отоваритись - а вони, піііілять, вже усьо)))Тому я тут почав питати, чи і на Науковій не зачинили...Заодно і знайому запитав - вона сказала, що вони штат скорочують і лише 1 магазин працює.Але каже - ще почекайстільки чекав, то ще почекай/не отоварюй! Бо, В2В суди вже 2 виграв і ще залишилось 1 суд виграти наступного місяця і все буде, як колись, всі виплати повернуться....І я щось собі "притих" з тою ідеєю отоварення...Але, пройшло 2 дні - думаю, йоптель! - над чим я ще думаю???!!- всюди згортають магазини, згортається по факту бізнес, а я такий ще собі чекати буду???!! ))))Думаю, поїду знову в неділю....А тоді думаю, нікуя! Поїду завтра!!!!!Поїхав(то ще було 2 тижні тому) на Наукову, заходжу.... піііілять, вітрини з сріблом, майже пусті!(з золотом - нормальні)Коротше, отоварив майже на 9 000грн, а на тисячу, то в них, наразі, не було товару - бо в них правила, що на загальну суму не можна отоваритись, а лише на номінал сертифіката!(а в мене сертифікати на 9тис. і на 1тис.)То так ще сертифікат на 1 тис. ще маю, то ще якось отоварю, а може і ні - бо мені вде пофіг! - так як основну суму ОТОВАРИВ!Але в ломбард не побіг, бо подумав, що маю багато племінниць і їм колись подарую на днюху!Тож, маю я три срібні вироби - 2 ланцюжки і 1 браслет!І Долярчик, був би не Доллярчик, якщо б не надав пруфи!!!Отаке...Тож, кому сподобалась моє реаліті-шоу, можна сміливо плюсувати!