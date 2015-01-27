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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Пон 26 жов, 2020 16:38
Чи є тут хто вважає себе потерпілим від діяльності пірамідки?
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Додано: Пон 26 жов, 2020 16:45
Додано: Вів 27 жов, 2020 10:44
Ну що, гілку/забавку треба гарно завершити! :)
Ну, як бачите, в кінці допису був смайлик, а це означає, що не все правдиво, або швидше - жартівливо!
Тож, каюсь і напишу правду, або може напів-правду
А вийшло все, як в кіно!
Тоді, коли я цей допис вище писав, то я лише думав отоваритись!
Так от, поїхав я однієї неділі на Джерельну, підходжу - зачинено, хоч ще 18:00 не було, а я собі думав, що вони, як колись до 19ї-20ї відчинені.
Покрутився, дивлюсь на табличці пише, що до 18ї, чи то до 19ї(точно вже не пам'ятаю) працюють.... але, глянув, а на вікні, приліплений папірець, де якимось рожевим/ледь помітним написано, шо з такого-то, по таке-то число - переоблік(хоч вже дата минула) і працюють вони з 10ї до 17ї!
Ну, думаю, поїду наступної неділі зранку!
Приїзджаю я настуної неділі зранку, підходжу - бац! - зачинено і вивіски В2В - нема!
Думаю, ну піііілять, тож треба так, щоб я стільки часу чекав, а тут нарешті вирішив отоваритись - а вони, піііілять, вже усьо)))
Тому я тут почав питати, чи і на Науковій не зачинили...
Заодно і знайому запитав - вона сказала, що вони штат скорочують і лише 1 магазин працює.
Але каже - ще почекай стільки чекав, то ще почекай/не отоварюй! Бо, В2В суди вже 2 виграв і ще залишилось 1 суд виграти наступного місяця і все буде, як колись, всі виплати повернуться....
І я щось собі "притих" з тою ідеєю отоварення...
Але, пройшло 2 дні - думаю, йоптель! - над чим я ще думаю???!!
- всюди згортають магазини, згортається по факту бізнес, а я такий ще собі чекати буду???!! ))))
Думаю, поїду знову в неділю....
А тоді думаю, нікуя! Поїду завтра!!!!!
Поїхав(то ще було 2 тижні тому) на Наукову, заходжу.... піііілять, вітрини з сріблом, майже пусті!(з золотом - нормальні)
Коротше, отоварив майже на 9 000грн, а на тисячу, то в них, наразі, не було товару - бо в них правила, що на загальну суму не можна отоваритись, а лише на номінал сертифіката!(а в мене сертифікати на 9тис. і на 1тис.)
То так ще сертифікат на 1 тис. ще маю, то ще якось отоварю, а може і ні - бо мені вде пофіг! - так як основну суму ОТОВАРИВ!
Але в ломбард не побіг, бо подумав, що маю багато племінниць і їм колись подарую на днюху!
Тож, маю я три срібні вироби - 2 ланцюжки і 1 браслет!
І Долярчик, був би не Доллярчик, якщо б не надав пруфи!!!
Отаке...
Тож, кому сподобалась моє реаліті-шоу, можна сміливо плюсувати!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 27 жов, 2020 10:54
Вас цинічно, жорстко на..дурили. Ці подєлки ніяк 9 тис грн не коштують. Думаю, і половини цієї суми не коштують, а може й третини.
Додано: Вів 27 жов, 2020 10:55
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Ты правильно сделал, что не пошел в ломбард. Там тебе за все твои выробы "на 9000 грн." дали бы гривен 300 от силы. Слава Богу, что твое реалити-шоу наконец-то закончилось.
Додано: Вів 27 жов, 2020 11:04
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
он воно що! скамери мошеннікі ще й суди виграють виявляється!
але ж то дурнувате
усім увага! виявлено поплічника скамерів!
за - грати!
+50грн !
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Додано: Вів 27 жов, 2020 11:09
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
А яка вага цього срібла...якщо не секрет?
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Додано: Вів 27 жов, 2020 11:27
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
1) З самого початку це була "дуриловка" - тож я знав на що йду!
2) Вони ще на початку літа ціни понакручували в 4 рази! - так що це теж не новина!
А більше 8тис. грн - я відбив/забрав грошима ще пів року тому!
Біля 3-х грамів кожен.
А скільки грам в ломбарді коштує, часом не знаєте?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Вів 27 жов, 2020 14:53
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Ціни в В2В магазів на срібло завищені біля 15 раз.
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Додано: Вів 27 жов, 2020 14:54
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Ви ж по ціні лому не будете продавати.
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