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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 117118119120
Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 16:38

Чи є тут хто вважає себе потерпілим від діяльності пірамідки?
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 16:45

  Квесторе_поверніться написав:Чи є тут хто вважає себе потерпілим від діяльності пірамідки?

черговий гарний урок
Буровик
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 10:44

Ну що, гілку/забавку треба гарно завершити! :)

  Долярчик написав:
  Квесторе_поверніться написав:Гілці капут...а це кінець цієї піраміди...мабуть.

Сертифікати отоварив>>>>>срібло здав в ломбард>>>>>>#вийшовнуль :)
Але

Ну, як бачите, в кінці допису був смайлик, а це означає, що не все правдиво, або швидше - жартівливо!
Тож, каюсь :mrgreen: і напишу правду, або може напів-правду ;)

А вийшло все, як в кіно!

Тоді, коли я цей допис вище писав, то я лише думав отоваритись!

Так от, поїхав я однієї неділі на Джерельну, підходжу - зачинено, хоч ще 18:00 не було, а я собі думав, що вони, як колись до 19ї-20ї відчинені.
Покрутився, дивлюсь на табличці пише, що до 18ї, чи то до 19ї(точно вже не пам'ятаю) працюють.... але, глянув, а на вікні, приліплений папірець, де якимось рожевим/ледь помітним написано, шо з такого-то, по таке-то число - переоблік(хоч вже дата минула) і працюють вони з 10ї до 17ї!
Ну, думаю, поїду наступної неділі зранку!

Приїзджаю я настуної неділі зранку, підходжу - бац! - зачинено і вивіски В2В - нема!
Думаю, ну піііілять, тож треба так, щоб я стільки часу чекав, а тут нарешті вирішив отоваритись - а вони, піііілять, вже усьо)))

Тому я тут почав питати, чи і на Науковій не зачинили...
Заодно і знайому запитав - вона сказала, що вони штат скорочують і лише 1 магазин працює.
Але каже - ще почекай :mrgreen: стільки чекав, то ще почекай/не отоварюй! Бо, В2В суди вже 2 виграв і ще залишилось 1 суд виграти наступного місяця і все буде, як колись, всі виплати повернуться.... :mrgreen:

І я щось собі "притих" з тою ідеєю отоварення...
Але, пройшло 2 дні - думаю, йоптель! - над чим я ще думаю???!!
- всюди згортають магазини, згортається по факту бізнес, а я такий ще собі чекати буду???!! ))))
Думаю, поїду знову в неділю....
А тоді думаю, нікуя! Поїду завтра!!!!!

Поїхав(то ще було 2 тижні тому) на Наукову, заходжу.... піііілять, вітрини з сріблом, майже пусті!(з золотом - нормальні)
Коротше, отоварив майже на 9 000грн, а на тисячу, то в них, наразі, не було товару - бо в них правила, що на загальну суму не можна отоваритись, а лише на номінал сертифіката!(а в мене сертифікати на 9тис. і на 1тис.)
То так ще сертифікат на 1 тис. ще маю, то ще якось отоварю, а може і ні - бо мені вде пофіг! - так як основну суму ОТОВАРИВ!

Але в ломбард не побіг, бо подумав, що маю багато племінниць і їм колись подарую на днюху!

Тож, маю я три срібні вироби - 2 ланцюжки і 1 браслет!
І Долярчик, був би не Доллярчик, якщо б не надав пруфи!!!
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Отаке...
Тож, кому сподобалась моє реаліті-шоу, можна сміливо плюсувати!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 10:54

  Долярчик написав:Коротше, отоварив майже на 9 000грн, а на тисячу, то в них, наразі, не було товару - бо в них правила, що на загальну суму не можна отоваритись, а лише на номінал сертифіката!(а в мене сертифікати на 9тис. і на 1тис.)
То так ще сертифікат на 1 тис. ще маю, то ще якось отоварю, а може і ні - бо мені вде пофіг! - так як основну суму ОТОВАРИВ!

Але в ломбард не побіг, бо подумав, що маю багато племінниць і їм колись подарую на днюху!

Тож, маю я три срібні вироби - 2 ланцюжки і 1 браслет!
І Долярчик, був би не Доллярчик, якщо б не надав пруфи!!!
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Зображення
Отаке...
Тож, кому сподобалась моє реаліті-шоу, можна сміливо плюсувати!

Вас цинічно, жорстко на..дурили. Ці подєлки ніяк 9 тис грн не коштують. Думаю, і половини цієї суми не коштують, а може й третини.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 10:55

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Ты правильно сделал, что не пошел в ломбард. Там тебе за все твои выробы "на 9000 грн." дали бы гривен 300 от силы. Слава Богу, что твое реалити-шоу наконец-то закончилось.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 11:04

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  Долярчик написав:! Бо, В2В суди вже 2 виграв і ще залишилось 1 суд виграти наступного місяця і все буде, як колись, всі виплати повернуться....


он воно що! скамери мошеннікі ще й суди виграють виявляється!


але ж то дурнувате

усім увага! виявлено поплічника скамерів!

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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 11:09

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  Долярчик написав:Тож, маю я три срібні вироби - 2 ланцюжки і 1 браслет!

А яка вага цього срібла...якщо не секрет?
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 11:27

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  Faceless написав:Вас цинічно, жорстко на..дурили. Ці подєлки ніяк 9 тис грн не коштують. Думаю, і половини цієї суми не коштують, а може й третини

1) З самого початку це була "дуриловка" - тож я знав на що йду!
2) Вони ще на початку літа ціни понакручували в 4 рази! - так що це теж не новина!

А більше 8тис. грн - я відбив/забрав грошима ще пів року тому!
  Квесторе_поверніться написав:А яка вага цього срібла...якщо не секрет?

Біля 3-х грамів кожен.

А скільки грам в ломбарді коштує, часом не знаєте?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 14:53

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  Faceless написав:Вас цинічно, жорстко на..дурили. Ці подєлки ніяк 9 тис грн не коштують. Думаю, і половини цієї суми не коштують, а може й третини.

Ціни в В2В магазів на срібло завищені біля 15 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 14:54

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  Долярчик написав:А скільки грам в ломбарді коштує, часом не знаєте?

Ви ж по ціні лому не будете продавати.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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