Долярчик написав:Тож, маю я три срібні вироби - 2 ланцюжки і 1 браслет!
+- 10 грам. Гм... Як на мене то ціна схожих виробів біля 250 грн. / за виріб і по 65-75 грн як лом / за виріб вагою 3 г.
Краще залиште собі на пам'ять чи на подарунок.
Для розуміння цін на срібло (для прикладу): Інвестиційна монета срібло (Ag 999,9) 31.1 г = 998 грн. (Ціна продажу 27/10/20 р.) У Ваших виробів й проба нижча й ліквідність (потрібність)
P.S.: технічно вони народ взули й тулять срібло по +- 1000 вічнозелених за унцію.
Квесторе_поверніться написав:
Faceless написав:Вас цинічно, жорстко на..дурили. Ці подєлки ніяк 9 тис грн не коштують. Думаю, і половини цієї суми не коштують, а може й третини.
Ціни в В2В магазів на срібло завищені біля 15 раз.
На моє враження то в 20-25 -ть
Ок. Погоджуюсь.
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ST_11 написав:Краще залиште собі на пам'ять чи на подарунок
Так і зробив!
Вчора ще спеціально глянув у найближчий магазин/ювелірку - а там ще й знижки на срібло)) - коротше, ланцюжки(схожі) і по вазі теж, коштують ~ 300-350грн!!!
Це, тільки від "продажної" ціни в 10 раз накрутка, а що казати від собівартості?!!!! Дурять нашого брата!!! Грубо дурять!!!
Ну, це було б не дивно(така накрутка), якщо б вони далі продовжували виплати, як було раніше(щотижня). А то більше ПІВ РОКУ тільки трошки цифри поганяли на балансі і все!
Доречі про цифри - після мого отоварення, навіть і їх списали! Хоч це мені пох, бо і так це були лише цифри і витягнути їх було нереально! Але, все одно, по КОЛИШНІХ правилах, вони не мали права й цього робити, бо все що людині "капнуло" - це її! А вони скористались тим, що то на балансі і списали їх! А так, якщо б людина могла зняти і зняла їх, то що б вони тоді списували?
Коротше, то вони вже занадто нагло людей розводять! Треба було після карантину, як підняли ціни на свій товар в нанадцять раз, було і почати виплачувати і все було б ок!
А так - занадто грубий "почерк лохотрону"! Ще мені 340 залишили на розплодок(так як маю ще сертифікат на 1тис.) ))
Так що гра триває!
Я її вже не буду отоварювати, а то на маршрутку більше витрачу, ніж застану в них товар(якесь кільце, мабуть) до 1 тис. грн!
п. с. Так що гра триває! Не перемикайтесь! )))))))))))
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!