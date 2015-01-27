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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 118119120121
Повідомлення Додано: Вів 27 жов, 2020 21:27

  Долярчик написав:Тож, маю я три срібні вироби - 2 ланцюжки і 1 браслет!


+- 10 грам. Гм...
Як на мене то ціна схожих виробів біля 250 грн. / за виріб і по 65-75 грн як лом / за виріб вагою 3 г. :wink:

Краще залиште собі на пам'ять чи на подарунок.

Для розуміння цін на срібло (для прикладу):
Інвестиційна монета срібло (Ag 999,9) 31.1 г = 998 грн. (Ціна продажу 27/10/20 р.)
У Ваших виробів й проба нижча й ліквідність (потрібність) :wink:

Зображення


P.S.: технічно вони народ взули й тулять срібло по +- 1000 вічнозелених за унцію.

  Квесторе_поверніться написав:
  Faceless написав:Вас цинічно, жорстко на..дурили. Ці подєлки ніяк 9 тис грн не коштують. Думаю, і половини цієї суми не коштують, а може й третини.

Ціни в В2В магазів на срібло завищені біля 15 раз.

На моє враження то в 20-25 -ть 8)

Зображення
ST_11
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 12:14

  ST_11 написав:
  Долярчик написав:Тож, маю я три срібні вироби - 2 ланцюжки і 1 браслет!


+- 10 грам. Гм...
Як на мене то ціна схожих виробів біля 250 грн. / за виріб і по 65-75 грн як лом / за виріб вагою 3 г. :wink:

Краще залиште собі на пам'ять чи на подарунок.

Для розуміння цін на срібло (для прикладу):
Інвестиційна монета срібло (Ag 999,9) 31.1 г = 998 грн. (Ціна продажу 27/10/20 р.)
У Ваших виробів й проба нижча й ліквідність (потрібність) :wink:

Зображення


P.S.: технічно вони народ взули й тулять срібло по +- 1000 вічнозелених за унцію.

  Квесторе_поверніться написав:
  Faceless написав:Вас цинічно, жорстко на..дурили. Ці подєлки ніяк 9 тис грн не коштують. Думаю, і половини цієї суми не коштують, а може й третини.

Ціни в В2В магазів на срібло завищені біля 15 раз.

На моє враження то в 20-25 -ть 8)

Зображення

Ок. Погоджуюсь.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 12:41

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  Долярчик написав:Але в ломбард не побіг, бо подумав, що маю багато племінниць і їм колись подарую на днюху!

Тож, маю я три срібні вироби - 2 ланцюжки і 1 браслет!
І Долярчик, був би не Доллярчик, якщо б не надав пруфи!!!


не соромно буде такий фуфломіцин дарувати родичам?!
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 15:05

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цьому лохотрону???))))

:roll:
  ST_11 написав:Краще залиште собі на пам'ять чи на подарунок

Так і зробив!

Вчора ще спеціально глянув у найближчий магазин/ювелірку - а там ще й знижки на срібло)) - коротше, ланцюжки(схожі) і по вазі теж, коштують ~ 300-350грн!!! :roll:

Це, тільки від "продажної" ціни в 10 раз накрутка, а що казати від собівартості?!!!!
Дурять нашого брата!!! Грубо дурять!!!

Ну, це було б не дивно(така накрутка), якщо б вони далі продовжували виплати, як було раніше(щотижня).
А то більше ПІВ РОКУ тільки трошки цифри поганяли на балансі і все!

Доречі про цифри - після мого отоварення, навіть і їх списали!
Хоч це мені пох, бо і так це були лише цифри і витягнути їх було нереально!
Але, все одно, по КОЛИШНІХ правилах, вони не мали права й цього робити, бо все що людині "капнуло" - це її! А вони скористались тим, що то на балансі і списали їх!
А так, якщо б людина могла зняти і зняла їх, то що б вони тоді списували?

Коротше, то вони вже занадто нагло людей розводять!
Треба було після карантину, як підняли ціни на свій товар в нанадцять раз, було і почати виплачувати і все було б ок! 8)

А так - занадто грубий "почерк лохотрону"! :mrgreen:
Зображення
Ще мені 340 залишили на розплодок(так як маю ще сертифікат на 1тис.) ))

Так що гра триває! :mrgreen:

Я її вже не буду отоварювати, а то на маршрутку більше витрачу, ніж застану в них товар(якесь кільце, мабуть) до 1 тис. грн!

п. с.
Так що гра триває!
Не перемикайтесь! )))))))))))
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 28 жов, 2020 20:26

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  Долярчик написав:Так що гра триває!

Ви джерело найдостовірнішої інфо.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 00:42

  Квесторе_поверніться написав:
  Долярчик написав:Так що гра триває!

Ви джерело найдостовірнішої інфо.

Дякую :oops:

Гра продовжується..... 8)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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  #<1 ... 118119120121
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