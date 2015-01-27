Додано: Сер 28 жов, 2020 15:05

ST_11 написав: Краще залиште собі на пам'ять чи на подарунок Краще залиште собі на пам'ять чи на подарунок

Так і зробив!Вчора ще спеціально глянув у найближчий магазин/ювелірку - а там ще й знижки на срібло)) - коротше, ланцюжки(схожі) і по вазі теж, коштують ~ 300-350грн!!!Це, тільки від "продажної" ціни в 10 раз накрутка, а що казати від собівартості?!!!!Дурять нашого брата!!! Грубо дурять!!!Ну, це було б не дивно(така накрутка), якщо б вони далі продовжували виплати, як було раніше(щотижня).А то більше ПІВ РОКУ тільки трошки цифри поганяли на балансі і все!Доречі про цифри - після мого отоварення, навіть і їх списали!Хоч це мені пох, бо і так це були лише цифри і витягнути їх було нереально!Але, все одно, по КОЛИШНІХ правилах, вони не мали права й цього робити, бо все що людині "капнуло" - це її! А вони скористались тим, що то на балансі і списали їх!А так, якщо б людина могла зняти і зняла їх, то що б вони тоді списували?Коротше, то вони вже занадто нагло людей розводять!Треба було після карантину, як підняли ціни на свій товар в нанадцять раз, було і почати виплачувати і все було б ок!А так - занадто грубий "почерк лохотрону"!Ще мені 340 залишили на розплодок(так як маю ще сертифікат на 1тис.) ))Так що гра триває!Я її вже не буду отоварювати, а то на маршрутку більше витрачу, ніж застану в них товар(якесь кільце, мабуть) до 1 тис. грн!п. с.Так що гра триває!Не перемикайтесь! )))))))))))