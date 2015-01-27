Долярчик написав:Тож, маю я три срібні вироби - 2 ланцюжки і 1 браслет!
+- 10 грам. Гм... Як на мене то ціна схожих виробів біля 250 грн. / за виріб і по 65-75 грн як лом / за виріб вагою 3 г.
Краще залиште собі на пам'ять чи на подарунок.
Для розуміння цін на срібло (для прикладу): Інвестиційна монета срібло (Ag 999,9) 31.1 г = 998 грн. (Ціна продажу 27/10/20 р.) У Ваших виробів й проба нижча й ліквідність (потрібність)
P.S.: технічно вони народ взули й тулять срібло по +- 1000 вічнозелених за унцію.
Квесторе_поверніться написав:
Faceless написав:Вас цинічно, жорстко на..дурили. Ці подєлки ніяк 9 тис грн не коштують. Думаю, і половини цієї суми не коштують, а може й третини.
Ціни в В2В магазів на срібло завищені біля 15 раз.
На моє враження то в 20-25 -ть
Ок. Погоджуюсь.
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ST_11 написав:Краще залиште собі на пам'ять чи на подарунок
Так і зробив!
Вчора ще спеціально глянув у найближчий магазин/ювелірку - а там ще й знижки на срібло)) - коротше, ланцюжки(схожі) і по вазі теж, коштують ~ 300-350грн!!!
Це, тільки від "продажної" ціни в 10 раз накрутка, а що казати від собівартості?!!!! Дурять нашого брата!!! Грубо дурять!!!
Ну, це було б не дивно(така накрутка), якщо б вони далі продовжували виплати, як було раніше(щотижня). А то більше ПІВ РОКУ тільки трошки цифри поганяли на балансі і все!
Доречі про цифри - після мого отоварення, навіть і їх списали! Хоч це мені пох, бо і так це були лише цифри і витягнути їх було нереально! Але, все одно, по КОЛИШНІХ правилах, вони не мали права й цього робити, бо все що людині "капнуло" - це її! А вони скористались тим, що то на балансі і списали їх! А так, якщо б людина могла зняти і зняла їх, то що б вони тоді списували?
Коротше, то вони вже занадто нагло людей розводять! Треба було після карантину, як підняли ціни на свій товар в нанадцять раз, було і почати виплачувати і все було б ок!
А так - занадто грубий "почерк лохотрону"! Ще мені 340 залишили на розплодок(так як маю ще сертифікат на 1тис.) ))
Так що гра триває!
Я її вже не буду отоварювати, а то на маршрутку більше витрачу, ніж застану в них товар(якесь кільце, мабуть) до 1 тис. грн!
п. с. Так що гра триває! Не перемикайтесь! )))))))))))
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярек, я для тебя новую тему надыбал. Международный инвестиционный клуб. Реальный проект. Твой друг Prosecutor уже там на всю каклету. Запрыгивай, пока проект только набирает обороты. Это вообще топ! Только для своих, для друзей. Я бы сам зашел без второго слова, но у меня ремонт, ты же знаешь.
airmax78 написав:Долярек, я для тебя новую тему надыбал. Международный инвестиционный клуб. Реальный проект. Твой друг Prosecutor уже там на всю каклету. Запрыгивай, пока проект только набирает обороты. Это вообще топ! Только для своих, для друзей. Я бы сам зашел без второго слова, но у меня ремонт, ты же знаешь.
Аааааааааааааааааааааа - кричу!
Нє, не бачу там в коментах Просекутора
Це мені нагадало(дивився на ютубі) як один розказував, що появився проект, який що три дня подвоює суму входу!!!!! Так от, організатори наступного дня закрились, зібравши 10К долярів!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!