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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 119120121122
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 15:41

  airmax78 написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  airmax78 написав:Твой друг Prosecutor уже там на всю каклету

Докази в студію.

Там деньги раздают - он не мог пройти мимо.

Так він зараз на валютній гілці, - я його сюди запросив прокоментувати про свої вклади.

Цікаво, чи зайде, чи засоромиться? :oops:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 16:14

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

#курчамать :) ще раз кажу - де ті пів ляма влошенців, аааууууууу?
Просекутор, та майте мужність написати, як ви все витягнули і в кінці лютого знову запхали #націлого! :)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлень: 8848
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