Так він зараз на валютній гілці, - я його сюди запросив прокоментувати про свої вклади.
Цікаво, чи зайде, чи засоромиться?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Чет 29 жов, 2020 15:41
Так він зараз на валютній гілці, - я його сюди запросив прокоментувати про свої вклади.
Цікаво, чи зайде, чи засоромиться?
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Вів 03 лис, 2020 16:14
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
#курчамать ще раз кажу - де ті пів ляма влошенців, аааууууууу?
Просекутор, та майте мужність написати, як ви все витягнули і в кінці лютого знову запхали #націлого!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Чет 05 лис, 2020 09:23
Ніхто лохом себе не хоче публічно признати.
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Додано: Чет 05 лис, 2020 10:31
Видел как вчера на Печерске демонтировали их вывески в офисе
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Суб 07 лис, 2020 18:40
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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