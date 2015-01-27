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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 119120121122
Повідомлення Додано: Чет 29 жов, 2020 15:41

  airmax78 написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  airmax78 написав:Твой друг Prosecutor уже там на всю каклету

Докази в студію.

Там деньги раздают - он не мог пройти мимо.

Так він зараз на валютній гілці, - я його сюди запросив прокоментувати про свої вклади.

Цікаво, чи зайде, чи засоромиться? :oops:
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 16:14

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

#курчамать :) ще раз кажу - де ті пів ляма влошенців, аааууууууу?
Просекутор, та майте мужність написати, як ви все витягнули і в кінці лютого знову запхали #націлого! :)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 09:23

  Долярчик написав:#курчамать :) ще раз кажу - де ті пів ляма влошенців, аааууууууу?
Просекутор, та майте мужність написати, як ви все витягнули і в кінці лютого знову запхали #націлого! :)

Ніхто лохом себе не хоче публічно признати.
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 10:31

Видел как вчера на Печерске демонтировали их вывески в офисе
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 07 лис, 2020 18:40

  Investor_K написав:Видел как вчера на Печерске демонтировали их вывески в офисе

На Лесі Українки?
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 13:53

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Аааааааууууууууу!!!!!
Бітубішнки, відгукніться!
Та що ж ви такі сц#куни???

Чого не спалюєте маєтки Миколи, чи просто самого господаря?

Чого нічого не робите?

С-Л-А-Б-А-К-И!!!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 11 лис, 2020 13:55

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

От так і живемо, бо народ слабкий! Народ - раби!
Заслужили на таке життя!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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