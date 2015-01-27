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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 120121122123
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 21:06

  Квесторе_поверніться написав:
  Долярчик написав:Ну, раз ніхто не відгукується, виходить, що ніхто й не попав! :)
Або ще й заробили і тепер тихо живуть в достатку! :D

Так то у Вас є знайомі які Вас загітували до Гонти.
От вони на скільки влетіли...чи озолотились?

Та там повний ппц!
Вже 100500 раз телефонували і продовжують телефонувати на "гарячку" і 100500 раз пробували виводити з депо(бо щось більше 20К мають саме на депозиті, а не на балансі! - хоч і на балансі мають) - але вдалось щось 2 чи 4 рази вивести по 200грн!

Кажуть/жаліються, що і по нових/післякарантинних вкладах не йдуть виплати!
Щось 4, чи 6 раз виплатили і перестали!
Коротше капец :shock:

Добре, що я ще вийшов сухим з води :!: 8)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 16:58

Шах і мат вам усім!!!)))))))

Перенесу я це з Київської гілки
  prosecutor написав:
  Долярчик написав:
  prosecutor написав:Странный пир во время чумы. Перед самым пиком коронакризиса влазить в недвижку такое себе удовольствие. Да и девал не за горами, если вообще не дефолт. Так что лучше наблюдать за этим праздником дорожая со стороны. Тем более это временное явление.

Як ваші справи в бі-ту-бі?
Щоб тут не офтопити, нагадаю куди заходити
В2В - як дізнатись, коли кінець цій
"піраміді"?


Та відповім і тут. Сьогодні неділя і трохи оффтопу можна.
Загалом я зробив x3 точно. Добре що далі не інвестував і як покащав час це було правильне рішення.

А так все добре. Ось читаю свідків дорожая і піднімаю собі настрій :)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 17:27

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Правда, ми ж пам'ятаємо, що...
Зображення
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 11:09

Долярчик, по старій памяті вже в березні року 2020 реальних тижневих виплат від Гонти вже не було. Ні?
Так що контора ще в березні здулась а вся ця мишина біганина з того часу це для прикриття. Ні?
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 12:31

  Квесторе_поверніться написав:Долярчик, по старій памяті вже в березні року 2020 реальних тижневих виплат від Гонти вже не було. Ні?
Так що контора ще в березні здулась а вся ця мишина біганина з того часу це для прикриття. Ні?

Так.
А Просекутор пише, що х3 :)

І ви кажіть © :)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 21:54

  Долярчик написав:
  Квесторе_поверніться написав:Долярчик, по старій памяті вже в березні року 2020 реальних тижневих виплат від Гонти вже не було. Ні?
Так що контора ще в березні здулась а вся ця мишина біганина з того часу це для прикриття. Ні?

Так.
А Просекутор пише, що х3 :)

І ви кажіть © :)

Ну Просекутор же хвалился что с кем-то там "рамсился"(с), что типа не так он прост. Так что мог к Гонте с черного хода подкатить и получить выплату напрямую из мусорного мешка без зачисления в кабинете (или как у вас там все это происходило)?
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 14:20

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  airmax78 написав:Просекутор

Доказів про участь в міроприємсві Гонти не надавав.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 14:24

  Квесторе_поверніться написав:
  airmax78 написав:Просекутор

Доказів про участь в міроприємсві Гонти не надавав.

тут на слог верят,мы не в церкви-нас не обманут
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
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