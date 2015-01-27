Додано: Чет 26 лис, 2020 11:09

Долярчик, по старій памяті вже в березні року 2020 реальних тижневих виплат від Гонти вже не було. Ні?

Так що контора ще в березні здулась а вся ця мишина біганина з того часу це для прикриття. Ні?