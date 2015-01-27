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В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 21:06
Квесторе_поверніться написав: Долярчик написав:
Ну, раз ніхто не відгукується, виходить, що ніхто й не попав!
Або ще й заробили і тепер тихо живуть в достатку!
Так то у Вас є знайомі які Вас загітували до Гонти.
От вони на скільки влетіли...чи озолотились?
Та там повний ппц!
Вже 100500 раз телефонували і продовжують телефонувати на "гарячку" і 100500 раз пробували виводити з депо(бо щось більше 20К мають саме на депозиті, а не на балансі! - хоч і на балансі мають) - але вдалось щось 2 чи 4 рази вивести по 200грн!
Кажуть/жаліються, що і по нових/післякарантинних вкладах не йдуть виплати!
Щось 4, чи 6 раз виплатили і перестали!
Коротше капец
Добре, що я ще вийшов сухим з води
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Долярчик
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Додано: Нед 22 лис, 2020 16:58
Перенесу я це з Київської гілки
prosecutor написав: Долярчик написав: prosecutor написав:
Странный пир во время чумы. Перед самым пиком коронакризиса влазить в недвижку такое себе удовольствие. Да и девал не за горами, если вообще не дефолт. Так что лучше наблюдать за этим праздником дорожая со стороны. Тем более это временное явление.
Як ваші справи в бі-ту-бі?
Щоб тут не офтопити, нагадаю куди заходитиВ2В - як дізнатись, коли кінець цій
"піраміді"?
Та відповім і тут. Сьогодні неділя і трохи оффтопу можна.
Загалом я зробив x3 точно. Добре що далі не інвестував і як покащав час це було правильне рішення.
А так все добре. Ось читаю свідків дорожая і піднімаю собі настрій
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Долярчик
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Додано: Чет 26 лис, 2020 11:09
Долярчик, по старій памяті вже в березні року 2020 реальних тижневих виплат від Гонти вже не було. Ні?
Так що контора ще в березні здулась а вся ця мишина біганина з того часу це для прикриття. Ні?
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Додано: Суб 28 лис, 2020 12:31
Квесторе_поверніться написав:Долярчик
, по старій памяті вже в березні року 2020 реальних тижневих виплат від Гонти вже не було. Ні?
Так що контора ще в березні здулась а вся ця мишина біганина з того часу це для прикриття. Ні?
Так.
А Просекутор пише, що х3
І ви кажіть ©
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Додано: Суб 28 лис, 2020 21:54
Долярчик написав: Квесторе_поверніться написав:Долярчик
, по старій памяті вже в березні року 2020 реальних тижневих виплат від Гонти вже не було. Ні?
Так що контора ще в березні здулась а вся ця мишина біганина з того часу це для прикриття. Ні?
Так.
А Просекутор пише, що х3
І ви кажіть ©
Ну Просекутор же хвалился что с кем-то там "рамсился"(с), что типа не так он прост. Так что мог к Гонте с черного хода подкатить и получить выплату напрямую из мусорного мешка без зачисления в кабинете (или как у вас там все это происходило)?
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Додано: Нед 29 лис, 2020 14:20
airmax78 написав:
Просекутор
Доказів про участь в міроприємсві Гонти не надавав.
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Додано: Нед 29 лис, 2020 14:24
Квесторе_поверніться написав: airmax78 написав:
Просекутор
Доказів про участь в міроприємсві Гонти не надавав.
тут на слог верят,мы не в церкви-нас не обманут
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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Додано: П'ят 04 гру, 2020 16:05
Щось нудно - Гонта кинув людей, люди терплять - видно "терпіли"!
То що - "так можна було?"
Ну, владі можна не дивуватись, що не прикрила контору/пов'язала Миколу - бо все купляється/все продається!
Але ж люююююди!!!!
Чому такі слабкі?
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Долярчик
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Додано: Суб 05 гру, 2020 13:56
Долярчик написав:
Щось нудно - Гонта кинув людей, люди терплять - видно "терпіли"!
То що - "так можна було?"
Ну, владі можна не дивуватись, що не прикрила контору/пов'язала Миколу - бо все купляється/все продається!
Але ж люююююди!!!!
Чому такі слабкі?
Це чому я такий слабкий.
Кожний мав би так сказати.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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