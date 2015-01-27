budivelnik написав: Долярчик написав:
Але ж люююююди!!!!
Чому такі слабкі?
По порядку
1 Такі як я знайшли в собі сили і час на аналіз щоб зрозуміти що гонта то піраміда без майбутнього
2 Плюс до всього знайшли в собі сили відмовитись від теоретичного
хтось працює - ми кайфуєм...
Тому такі люди - сильні
Долярчики як зазомбовані повелись на халяву, бо слабкі і слабохарактерні...той не дивно ,що коли отримали по мордасам -сильнішими не стали..
То чого дивуєтесь?
ВСе відносно.
Те що це піраміда знала більшість...мабуть...і Долярек не сумнівався.
Але надіявся поживитись за рахунок інших.
І якби Долярек не входив 1+9 а зразу зайшов на 10 тисяч він був би в плюсі.
Так шо тут теоретично заробили не тільки батьки засновники але і прості імяреки...мабуть.
А ще більше пролетіли...спонсорували тих перших.
Інші дрібні піраміди таким похвастатись не можуть.