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В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Суб 05 гру, 2020 20:56
Долярчик написав:
Але ж люююююди!!!!
Чому такі слабкі?
По порядку
1 Такі як я знайшли в собі сили і час на аналіз щоб зрозуміти що гонта то піраміда без майбутнього
2 Плюс до всього знайшли в собі сили відмовитись від теоретичного
хтось працює - ми кайфуєм...
Тому такі люди - сильні
Долярчики як зазомбовані повелись на халяву, бо слабкі і слабохарактерні...той не дивно ,що коли отримали по мордасам -сильнішими не стали..
То чого дивуєтесь?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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1
Додано: Нед 06 гру, 2020 12:15
budivelnik написав: Долярчик написав:
Але ж люююююди!!!!
Чому такі слабкі?
По порядку
1 Такі як я знайшли в собі сили і час на аналіз щоб зрозуміти що гонта то піраміда без майбутнього
2 Плюс до всього знайшли в собі сили відмовитись від теоретичного
хтось працює - ми кайфуєм...
Тому такі люди - сильні
Долярчики як зазомбовані повелись на халяву, бо слабкі і слабохарактерні...той не дивно ,що коли отримали по мордасам -сильнішими не стали..
То чого дивуєтесь?
ВСе відносно.
Те що це піраміда знала більшість...мабуть...і Долярек не сумнівався.
Але надіявся поживитись за рахунок інших.
І якби Долярек не входив 1+9 а зразу зайшов на 10 тисяч він був би в плюсі.
Так шо тут теоретично заробили не тільки батьки засновники але і прості імяреки...мабуть.
А ще більше пролетіли...спонсорували тих перших.
Інші дрібні піраміди таким похвастатись не можуть.
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Додано: Нед 06 гру, 2020 12:44
Так я заходив сумою, якої "не шкода втратити"!
А от хто зайшов 50-100К+??? Та ще й в лютому???
Чому вони мовчать?
Слабаки? Чи звичайні "терпіли"?
Чому не збираються гуртом і не йдуть до Миколи відкручувати йому яйця?
Ну, чи хоч джипчики забрати?
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Долярчик
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Додано: Нед 06 гру, 2020 14:33
Квесторе_поверніться написав: budivelnik написав: Долярчик написав:
Але ж люююююди!!!!
Чому такі слабкі?
По порядку
1 Такі як я знайшли в собі сили і час на аналіз щоб зрозуміти що гонта то піраміда без майбутнього
2 Плюс до всього знайшли в собі сили відмовитись від теоретичного
хтось працює - ми кайфуєм...
Тому такі люди - сильні
Долярчики як зазомбовані повелись на халяву, бо слабкі і слабохарактерні...той не дивно ,що коли отримали по мордасам -сильнішими не стали..
То чого дивуєтесь?
ВСе відносно.
Те що це піраміда знала більшість...мабуть...і Долярек не сумнівався.
Але надіявся поживитись за рахунок інших.
І якби Долярек не входив 1+9 а зразу зайшов на 10 тисяч він був би в плюсі.
Так шо тут теоретично заробили не тільки батьки засновники але і прості імяреки...мабуть.
А ще більше пролетіли...спонсорували тих перших.
Інші дрібні піраміди таким похвастатись не можуть.
Для мене участь в піраміді це тест на розум і порядність...
Приймаєш участь- значить ти або дурний ( у випадку коли пролетів)
Або кінчена сволота ,яка хоче отримати своє шастя на горі інших...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Нед 06 гру, 2020 16:22
Долярчик написав:
Чому не збираються гуртом і не йдуть до Миколи відкручувати йому яйця?
Тому шо Микола сидів і сидить під дахом...і що це за дах можна здогадуватися але публічно про людей шо кришують говорити ніззя.
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Додано: Нед 06 гру, 2020 16:24
budivelnik написав:
Приймаєш участь- значить ти або дурний ( у випадку коли пролетів)
Або кінчена сволота ,яка хоче отримати своє шастя на горі інших...
Для Долярека це була забава...гра не невелику суму.
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Додано: Нед 06 гру, 2020 16:29
Квесторе_поверніться написав: budivelnik написав:
Для мене участь в піраміді це тест на розум і порядність...
Приймаєш участь- значить ти або дурний ( у випадку коли пролетів)
Або кінчена сволота ,яка хоче отримати своє шастя на горі інших...
Для Долярека це була забава...гра не невелику суму.
Для злодія чи шахрая кожен епізод - це гра на невеличку суму...От тільки результат завжди один - буцегарня.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
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budivelnik
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Додано: Нед 06 гру, 2020 16:41
budivelnik написав:
Для злодія чи шахрая кожен епізод - це гра на невеличку суму...От тільки результат завжди один - буцегарня.
В діях Долярека не було складу кримінального правопорушення як на мене.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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