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В2В - як дізнатись, коли кінець
цій "піраміді"?

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
  #<1 ... 121122123124
Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 20:56

  Долярчик написав:Але ж люююююди!!!!
Чому такі слабкі?
По порядку
1 Такі як я знайшли в собі сили і час на аналіз щоб зрозуміти що гонта то піраміда без майбутнього
2 Плюс до всього знайшли в собі сили відмовитись від теоретичного
хтось працює - ми кайфуєм...
Тому такі люди - сильні

Долярчики як зазомбовані повелись на халяву, бо слабкі і слабохарактерні...той не дивно ,що коли отримали по мордасам -сильнішими не стали..
То чого дивуєтесь?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 12:15

  budivelnik написав:
  Долярчик написав:Але ж люююююди!!!!
Чому такі слабкі?
По порядку
1 Такі як я знайшли в собі сили і час на аналіз щоб зрозуміти що гонта то піраміда без майбутнього
2 Плюс до всього знайшли в собі сили відмовитись від теоретичного
хтось працює - ми кайфуєм...
Тому такі люди - сильні

Долярчики як зазомбовані повелись на халяву, бо слабкі і слабохарактерні...той не дивно ,що коли отримали по мордасам -сильнішими не стали..
То чого дивуєтесь?

ВСе відносно.
Те що це піраміда знала більшість...мабуть...і Долярек не сумнівався.
Але надіявся поживитись за рахунок інших.
І якби Долярек не входив 1+9 а зразу зайшов на 10 тисяч він був би в плюсі.
Так шо тут теоретично заробили не тільки батьки засновники але і прості імяреки...мабуть.
А ще більше пролетіли...спонсорували тих перших.
Інші дрібні піраміди таким похвастатись не можуть.
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 12:44

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

Так я заходив сумою, якої "не шкода втратити"!
А от хто зайшов 50-100К+??? Та ще й в лютому???
Чому вони мовчать?
Слабаки? Чи звичайні "терпіли"?

Чому не збираються гуртом і не йдуть до Миколи відкручувати йому яйця? :D Ну, чи хоч джипчики забрати? :)
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 14:33

  Квесторе_поверніться написав:
  budivelnik написав:
  Долярчик написав:Але ж люююююди!!!!
Чому такі слабкі?
По порядку
1 Такі як я знайшли в собі сили і час на аналіз щоб зрозуміти що гонта то піраміда без майбутнього
2 Плюс до всього знайшли в собі сили відмовитись від теоретичного
хтось працює - ми кайфуєм...
Тому такі люди - сильні

Долярчики як зазомбовані повелись на халяву, бо слабкі і слабохарактерні...той не дивно ,що коли отримали по мордасам -сильнішими не стали..
То чого дивуєтесь?
ВСе відносно.
Те що це піраміда знала більшість...мабуть...і Долярек не сумнівався.
Але надіявся поживитись за рахунок інших.
І якби Долярек не входив 1+9 а зразу зайшов на 10 тисяч він був би в плюсі.
Так шо тут теоретично заробили не тільки батьки засновники але і прості імяреки...мабуть.
А ще більше пролетіли...спонсорували тих перших.
Інші дрібні піраміди таким похвастатись не можуть.
Для мене участь в піраміді це тест на розум і порядність...
Приймаєш участь- значить ти або дурний ( у випадку коли пролетів)
Або кінчена сволота ,яка хоче отримати своє шастя на горі інших...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 16:22

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  Долярчик написав:Чому не збираються гуртом і не йдуть до Миколи відкручувати йому яйця?

Тому шо Микола сидів і сидить під дахом...і що це за дах можна здогадуватися але публічно про людей шо кришують говорити ніззя.
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 16:24

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  budivelnik написав:Приймаєш участь- значить ти або дурний ( у випадку коли пролетів)
Або кінчена сволота ,яка хоче отримати своє шастя на горі інших...

Для Долярека це була забава...гра не невелику суму.
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 16:29

  Квесторе_поверніться написав:
  budivelnik написав:Для мене участь в піраміді це тест на розум і порядність...
Приймаєш участь- значить ти або дурний ( у випадку коли пролетів)
Або кінчена сволота ,яка хоче отримати своє шастя на горі інших...

Для Долярека це була забава...гра не невелику суму.
Для злодія чи шахрая кожен епізод - це гра на невеличку суму...От тільки результат завжди один - буцегарня.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 16:41

Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?

  budivelnik написав:Для злодія чи шахрая кожен епізод - це гра на невеличку суму...От тільки результат завжди один - буцегарня.

В діях Долярека не було складу кримінального правопорушення як на мене.
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 16:55

  Квесторе_поверніться написав:
  budivelnik написав:Для злодія чи шахрая кожен епізод - це гра на невеличку суму...От тільки результат завжди один - буцегарня.
В діях Долярека не було складу кримінального правопорушення як на мене.
1 Піраміда нічого не створювала, тому сама по собі не могла виплатити призових
2 Свідома участь в організації з метою крадіжки коштів ,вкладених в цю організацію іншими особами шляхом розповсюдження недостовірної інформації.....

Як на мене - це чіткий кримінал ,як би там хто не прикривався заявками що це гра.
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budivelnik
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