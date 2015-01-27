100% так і було!
Наче купив лотерейний білет!
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Пон 07 гру, 2020 14:23
100% так і було!
Наче купив лотерейний білет!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Пон 07 гру, 2020 14:55
Що, вже взагалі, дах поїхав?
Яка недостовірна інформація, якщо тут все на поверхні було!
З самої першої сторінки...
Навіть, не так - З САМОЇ НАЗВИ ГІЛКИ!!!
Тобто було наголошення, що буде кінець(тільки от коли саме? ) і конкретно написано слово "піраміда"!!!
Тобто, для розумних людей - це було зразу ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
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