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В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Пон 07 гру, 2020 14:23
Квесторе_поверніться написав: budivelnik написав:
Приймаєш участь- значить ти або дурний ( у випадку коли пролетів)
Або кінчена сволота ,яка хоче отримати своє шастя на горі інших...
Для Долярека це була забава...гра не невелику суму.
100% так і було!
Наче купив лотерейний білет!
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Додано: Пон 07 гру, 2020 14:55
budivelnik написав: Квесторе_поверніться написав: budivelnik написав:
Для злодія чи шахрая кожен епізод - це гра на невеличку суму...От тільки результат завжди один - буцегарня.
В діях Долярека не було складу кримінального правопорушення як на мене.
1 Піраміда нічого не створювала, тому сама по собі не могла виплатити призових
2 Свідома участь в організації з метою крадіжки коштів ,вкладених в цю організацію іншими особами шляхом розповсюдження недостовірної інформації.....
Як на мене - це чіткий кримінал ,як би там хто не прикривався заявками що це гра.
Що, вже взагалі, дах поїхав?
Яка недостовірна інформація, якщо тут все на поверхні було!
З самої першої сторінки...
Навіть, не так - З САМОЇ НАЗВИ ГІЛКИ!!!
Тобто було наголошення, що буде кінець
(тільки от коли саме? ) і конкретно написано слово "піраміда
"!!!
Тобто, для розумних людей - це було зразу ПОПЕРЕДЖЕННЯ!В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Додано: Пон 07 гру, 2020 20:13
Долярчик написав: budivelnik написав: Квесторе_поверніться написав:
В діях Долярека не було складу кримінального правопорушення як на мене.
1 Піраміда нічого не створювала, тому сама по собі не могла виплатити призових
2 Свідома участь в організації з метою крадіжки коштів ,вкладених в цю організацію іншими особами шляхом розповсюдження недостовірної інформації.....
Як на мене - це чіткий кримінал ,як би там хто не прикривався заявками що це гра.
Що, вже взагалі, дах поїхав?
Яка недостовірна інформація, якщо тут все на поверхні було!
З самої першої сторінки...
Навіть, не так - З САМОЇ НАЗВИ ГІЛКИ!!!
Тобто було наголошення, що буде кінець
(тільки от коли саме? ) і конкретно написано слово "піраміда
"!!!
Тобто, для розумних людей - це було зразу ПОПЕРЕДЖЕННЯ!В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
В нашого мілкого шахрайчика-починає підгорати...
1 Він думає, що варто злодію десь написати що він йде красти..то після успішної крадіжки ,вона крадіжкою не буде вважатись?
2 Долярчик
А звідки ти хотів отримати додаткові (від вкладених) кошти?
Для мене очевидно що надіявся обікрасти тих хто вступив у піраміду після тебе
Так?
А раз так - ти шахрай і злодій, з єдиною відмінністю - ти ще й лох , бо в кримінальну аферу ввязався, а грошей не отримав.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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