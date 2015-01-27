budivelnik написав:Для злодія чи шахрая кожен епізод - це гра на невеличку суму...От тільки результат завжди один - буцегарня.
В діях Долярека не було складу кримінального правопорушення як на мене.
1 Піраміда нічого не створювала, тому сама по собі не могла виплатити призових 2 Свідома участь в організації з метою крадіжки коштів ,вкладених в цю організацію іншими особами шляхом розповсюдження недостовірної інформації.....
Як на мене - це чіткий кримінал ,як би там хто не прикривався заявками що це гра.
Що, вже взагалі, дах поїхав? Яка недостовірна інформація, якщо тут все на поверхні було! З самої першої сторінки... Навіть, не так - З САМОЇ НАЗВИ ГІЛКИ!!! Тобто було наголошення, що буде кінець(тільки от коли саме? ) і конкретно написано слово "піраміда"!!! Тобто, для розумних людей - це було зразу ПОПЕРЕДЖЕННЯ! В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Квесторе_поверніться написав:В діях Долярека не було складу кримінального правопорушення як на мене.
1 Піраміда нічого не створювала, тому сама по собі не могла виплатити призових 2 Свідома участь в організації з метою крадіжки коштів ,вкладених в цю організацію іншими особами шляхом розповсюдження недостовірної інформації..... Як на мене - це чіткий кримінал ,як би там хто не прикривався заявками що це гра.
Що, вже взагалі, дах поїхав? Яка недостовірна інформація, якщо тут все на поверхні було! З самої першої сторінки... Навіть, не так - З САМОЇ НАЗВИ ГІЛКИ!!! Тобто було наголошення, що буде кінець(тільки от коли саме? ) і конкретно написано слово "піраміда"!!! Тобто, для розумних людей - це було зразу ПОПЕРЕДЖЕННЯ! В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
В нашого мілкого шахрайчика-починає підгорати... 1 Він думає, що варто злодію десь написати що він йде красти..то після успішної крадіжки ,вона крадіжкою не буде вважатись? 2 Долярчик А звідки ти хотів отримати додаткові (від вкладених) кошти?
Для мене очевидно що надіявся обікрасти тих хто вступив у піраміду після тебе Так? А раз так - ти шахрай і злодій, з єдиною відмінністю - ти ще й лох , бо в кримінальну аферу ввязався, а грошей не отримав.
budivelnik написав:Долярчик А звідки ти хотів отримати додаткові (від вкладених) кошти?
Я, коли на депо кладу кошти, мене ж не грає, з-відки банк буде брати кошти, щоб %% виплатити! То чому я мав цікавитись, з-відки Гонта візьме кошти? І, навіть, сам Гонта пояснював, що завдяки великій накрутці/доданій вартості - є можливість виплачувати такі %! То для чого пересічному ще глибше вникати в тему? В дії ж банку - майже ніхто з пересічних дуже не вникає! Просто знають, що банк видає кредити під більші %%
І ще в 100500 раз кажу, що особисто для мене, це було як лотерея! Наче, просто купив лотерейний білет!
І чомусь я не наїзджаю на знайому, через яку я "купив лотерейний білет"! А от в неї з її сім'єю - зависло не 1 десяток тисяч гривень!