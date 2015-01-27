100% так і було!
Наче купив лотерейний білет!
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Пон 07 гру, 2020 14:23
100% так і було!
Наче купив лотерейний білет!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Пон 07 гру, 2020 14:55
Що, вже взагалі, дах поїхав?
Яка недостовірна інформація, якщо тут все на поверхні було!
З самої першої сторінки...
Навіть, не так - З САМОЇ НАЗВИ ГІЛКИ!!!
Тобто було наголошення, що буде кінець(тільки от коли саме? ) і конкретно написано слово "піраміда"!!!
Тобто, для розумних людей - це було зразу ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Пон 07 гру, 2020 20:13
В нашого мілкого шахрайчика-починає підгорати...
1 Він думає, що варто злодію десь написати що він йде красти..то після успішної крадіжки ,вона крадіжкою не буде вважатись?
2 Долярчик
А звідки ти хотів отримати додаткові (від вкладених) кошти?
Для мене очевидно що надіявся обікрасти тих хто вступив у піраміду після тебе
Так?
А раз так - ти шахрай і злодій, з єдиною відмінністю - ти ще й лох , бо в кримінальну аферу ввязався, а грошей не отримав.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Пон 07 гру, 2020 23:14
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
чиста правда болюча і колюча - дулярек заманював лошків в свою піраміду!!!
і боїться то визнати, бо накрався вже по самі помідорчики
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 08 гру, 2020 09:03
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Я, коли на депо кладу кошти, мене ж не грає, з-відки банк буде брати кошти, щоб %% виплатити!
То чому я мав цікавитись, з-відки Гонта візьме кошти?
І, навіть, сам Гонта пояснював, що завдяки великій накрутці/доданій вартості - є можливість виплачувати такі %!
То для чого пересічному ще глибше вникати в тему?
В дії ж банку - майже ніхто з пересічних дуже не вникає! Просто знають, що банк видає кредити під більші %%
І ще в 100500 раз кажу, що особисто для мене, це було як лотерея!
Наче, просто купив лотерейний білет!
І чомусь я не наїзджаю на знайому, через яку я "купив лотерейний білет"!
А от в неї з її сім'єю - зависло не 1 десяток тисяч гривень!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: П'ят 11 гру, 2020 01:30
Деньги вас ждут )))
токены битбон
За 7 дней (с 23 по 30 ноября) был зафиксировано повышение на 4.9%, а за все время — на 2229%
Додано: Суб 19 гру, 2020 11:01
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
А шарашкіна контора В2В - далі працює
От прийшла смс, що типу обміняйте свій сертифікат на нову покупку золота!(відмінусують 30%)
Налітай, торопісьььььь! ©
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Пон 28 гру, 2020 12:30
Re: В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
Зараз, як ніколи "обдурені вкладники В2В" мають можливість приєднатися до ФОПів на Майдані і робити всіх разом!
Хоча, шановні вкладники - ВИ ЗНАЛИ, НА ЩО ЙШЛИ!!!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Вів 29 гру, 2020 18:47
Долярчик, Ви шо знову на Майдані.
Хто фінансує ці всі вояжі? З власної кишені?
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 23:19
Та ні, це з Вайберу фото.
А я їздив в Київ двічі!(може ще після свят поїду)
І не повірите("майданів без фінансування олігархів небуває"), але справді ФОПи самі фінансують свій рух!
Навіть, є ВІДКРИТИЙ І ДОСТУПНИЙ ДЛЯ ВСІХ рахунок в Приваті.
Також, лідери руху звітують, куди йдуть кошти.
Та й все - дуже просто: скидаються в загальний чан(на рахунок руху SaveФОП) чуть не кожен ФОП перед потужньою акцією протесту(а їх за рік щось 7 чи 8 було) - а їдуть, нажаль, лише одиниці.... От тому і залишаються/накопичуються "зайві" кошти, з яких можна ще не одну акцію провести!
До прикладу - ФОПів є щось 1,8 ляма в Україні, а на акції протесту були спочатку щось 10тис, потім 20тис, потім 40...60....100... - ну от, а скидаються ЩОРАЗУ, думаю, близько 00тис ФОПів по 100-200-500грн!
От і думайТЕ!
Востаннє редагувалось Долярчик в П'ят 01 січ, 2021 23:28, всього редагувалось 1 раз.
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
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